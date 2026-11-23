법학적성시험, LEET 만점자 고 이진우 씨의 단독 저서 '브레인 악셀'이 그의 사망 소식 후 중고거래 시장에서 정가의 수십 배를 웃도는 가격에 판매가 이뤄지고 있습니다.



사망 후 '브레인 악셀'의 유통이 원활하지 않게 되자, 품귀 현상이 이뤄지고 있는 겁니다.



특히, 중고 거래 시장엔 초판본이나 사인본을 원한다는 글이 잇따라 올라오고 있고, 실제 의도는 확인되지 않았지만 초판 사인본을 50만 원에 사겠다는 문의까지 올라와 있는 상태입니다.



현재 중고거래 플랫폼 당근 등엔 '브레인 악셀' 판매 글이 수백 건 넘게 올라와 있는 가운데, 책의 정가가 2만2천 원이었던 점을 고려하면 대체로 웃돈이 모두 붙어 있었습니다.



브레인 악셀은 이 씨가 지난 9월 낸 자기계발서로'뺄셈의 뇌과학'이란 주제로 성적 향상을 위한 생활습관 개선 등이 필요하다는 취지의 내용이 담겨 있습니다.



이 책은 이 씨의 AI 부정행위 의혹이 터진 직후, 온라인 서점 리뷰란 등에서 "단 1원도 아깝다" "환불 원한다" 등의 글이 잇따라 게재될 정도로 혹평을 받아왔습니다.



하지만, 지난 19일 대학수학능력시험 당일 이 씨가 숨진 채 발견됐고, 브레인 악셀에 대한 출판 및 판매 제한 조치가 이뤄지자 앞으론 책을 구하기 어려워질 수 있다는 인식 확산으로 중고 시장의 관심을 받게 된 것으로 풀이됩니다.



실제, 일부 구매자들은 "오래 가지고 있을수록 가치가 올라갈 것"이란 반응 등을 내보였습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)