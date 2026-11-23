▲ 조희대 대법원장이 지난 20일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.

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조희대 대법원장은 더불어민주당이 자신에 대한 탄핵소추를 당론으로 채택한 데 대해 오늘(23일) 아무런 반응을 내놓지 않았습니다.조 대법원장은 오늘 아침 서울 서초구 대법원 청사 출근길에 취재진이 민주당의 탄핵소추 추진에 대한 입장을 묻자 아무런 답을 하지 않고 청사로 들어갔습니다.민주당이 한덕수 전 국무총리의 상고심 선고를 '사법 내란'이라고 비판하는 것을 어떻게 생각하는지 묻는 말에도 묵묵부답했습니다.민주당은 지난 19일 대법원이 한 전 총리의 내란 혐의를 유죄로 인정하면서도 일부 무죄 취지로 파기환송 하자 조 대법원장 탄핵을 추진하면서 추진단을 꾸렸습니다.추진단은 어제 기자간담회에서 ▲ 12·3 비상계엄 당시 대법원의 대응 ▲ 대법원의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 ▲ 대법관 재제청 논란 등을 탄핵 사유로 들며 연내 탄핵소추안을 처리하겠다고 했습니다.실제로 탄핵소추안이 국회를 통과해 조 대법원장의 권한이 정지될 경우 사법부 전반에 혼란이 불가피할 것으로 보입니다.대법원장 권한대행이 대법관 제청권을 행사하거나 전원합의체 선고를 할 수 있는지 권한 범위가 명확하지 않기 때문입니다.특히 민주당이 조 대법원장 탄핵 사유로 든 대법관 재제청을 권한대행이 할 수 있는지를 놓고 법조계 의견이 엇갈립니다.과거에도 대법원장 임기 만료로 권한대행 체제가 있었지만 통상 업무 수행을 넘어선 정책 결정은 자제해 왔습니다.한덕수 전 총리가 대통령 권한대행 자격으로 헌법재판관 후보자를 지명했을 당시 헌법재판소가 권한대행의 지명권 행사에 의문을 표하면서 지명 효력을 정지하는 가처분을 인용하기도 했습니다.전원합의체 사건도 차질을 빚을 가능성이 있습니다.조 대법원장 직무 정지 시 남은 대법관은 11명이어서 정족수 10명은 넘지만, 제척·회피 사유로 심리에서 빠지는 대법관이 생기면 정족수를 채우기 어려워집니다.앞서 윤석열 전 대통령 체포방해 상고심에선 윤 전 대통령과 서울대 법대 후배인 오석준 대법관이 공정성 우려를 이유로 스스로 재판에서 빠졌습니다.당장 내년 1월 항소심 선고를 앞둔 윤 전 대통령의 내란 우두머리 사건이 대법원에 접수돼 전합에 회부되면 가까스로 정족수만 채우게 됩니다.여기에 윤 전 대통령과 사법연수원 23기 동기인 엄상필·마용주 대법관까지 회피하면 전원합의체 심리 진행 자체가 불가능해집니다.정족수를 채우더라도 국가적 파장이 큰 사건에서 대법원장 없이 전합 선고를 진행하는 데 부담도 따릅니다.탄핵소추가 이뤄지면 대법원장 직무는 최선임인 천대엽 대법관이 대행합니다.천 대법관의 임기가 끝나는 내년 5월까지 헌재 결정이 나오지 않으면 다음 선임인 오경미 대법관이 대행을 이어받습니다.(사진=연합뉴스)