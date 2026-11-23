▲ 부산지법 동부지원

어린 의붓딸 2명을 7년간 상습적으로 성폭행한 40대 계부에게 법원이 징역 35년의 중형을 선고했습니다.법조계에 따르면 부산지법 동부지원 형사2부는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법과 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 35년을 선고했다고 전했습니다.재판부는 A 씨의 신상정보를 10년간 공개·고지하고, 아동·청소년 관련 기관과 장애인 관련 기관, 아동 관련 기관에 각 10년간 취업 제한을 명령했습니다.위치추적 전자장치 20년 부착도 함께 명령했습니다.A 씨는 첫째 의붓딸이 6살이던 2019년부터 지난해 5월까지 약 7년간 성범죄를 저지른 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.둘째 의붓딸에게는 초등학교 2학년인 8살이던 2021년부터 범행을 저지른 혐의를 받습니다.재판부가 인정한 범행 횟수는 첫째 의붓딸의 경우 최소 월 2회, 둘째 의붓딸은 최소 3개월에 한 차례에 달합니다.A 씨는 피해 아동들을 때리거나 폭언하고 집안일을 시키는 등 일상생활을 통제하기도 했습니다.재판부는 피해자들이 자신에게 경제적·심리적으로 의존할 수밖에 없는 상황을 이용해 저항하기 어려운 환경을 만들었다고 판단했습니다.피해 아동들은 현재까지 심리상담과 정신과 치료를 받는 등 심각한 후유증을 겪는 것으로 나타났습니다.재판부는 A 씨가 피해자들 또는 사실혼 배우자에게 책임을 전가하는 태도와 범죄분석관 의견에 따라 재범의 위험성도 상당하다고 설명했습니다.재판부는 인간으로서 최소한의 윤리 의식과 도덕적 양심이 있는지 매우 의심스러울 정도로 우리 사회의 기본 질서를 근본적으로 흔드는 극악무도한 상습적인 성범죄를 저질렀고, 피해자들의 영혼과 정신을 파괴하고 궁극적으로 삶 전체를 송두리째 무너뜨리는 만행을 저질렀다고 양형 사유를 밝혔습니다.A 씨는 1심 판결에 불복해 항소했습니다.(사진=연합뉴스)