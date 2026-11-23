▲ 아마존 열대우림

알츠하이머병을 앓는 70대 남성이 브라질 아마존 열대우림에서 실종된 지 11일 만에 극적으로 구조됐다고 AFP통신이 현지시간 22일 보도했습니다.보도에 따르면 올해 74세인 페레이라 두스 산투스는 실종 지점에서 약 10㎞ 떨어진 열대우림 속에서 지난 20일 구조대에 발견됐습니다.구조 당시 그는 속옷 차림으로 방향 감각을 잃은 듯한 모습이었으나 생명에는 지장이 없었고 임시 들것에 실려 숲을 빠져나온 뒤 병원으로 옮겨져 22일 오전 현재 입원 치료를 받고 있습니다.평소 열대우림 지형과 생태에 익숙했던 그는 실종 기간 아마존 야자수의 일종인 부리티 열매를 따 먹고 자연 수원의 물을 마시며 버틴 것으로 전해졌습니다.수색에 참여한 공원 순찰대원 네리반 다 실바는 현지 매체 g1에 "현장에서 그가 아사이 야자수 잎으로 엮어 만든 잠자리와, 같은 자리를 빙빙 돌며 걸었던 발자국을 발견했다"고 밝혔습니다.수색 작업은 빽빽한 초목 탓에 시야가 불과 몇 m로 제한되는 등 난항을 겪었습니다.소방 당국이 22일을 기해 수색을 중단할 계획이었던 것으로 알려지자 손녀 사라 몬테스는 실종 9일째 인스타그램에 영상을 올려 "우리를 잊지 말고 할아버지를 끝까지 찾아달라"고 호소하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)