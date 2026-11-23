▲ 안양시청사

경기 안양시는 시가 추진 중인 경부선 철도 지하화 및 상부 개발 사업이 국토교통부 '철도 지하화 통합개발 종합계획안'에 조건부 신규 추진사업으로 반영됐다고 지난 20일 밝혔습니다.국토부는 전날 세종시 국토연구원에서 공청회를 열고 이 같은 내용의 종합계획안과 사업별 검토 결과, 향후 추진 방향을 발표했습니다.양 구간 반영에는 경계 인접 구간 지자체 간 협의와 문화재 관리구역 사전 협의 등이 조건으로 달렸습니다.시는 조건 이행을 위한 사업계획 보완 등 후속 절차를 밟을 계획입니다.이 사업은 경부선 석수역∼명학역 7.5㎞ 구간을 지하화하고 상부 부지에 광역 녹지와 주거·업무·상업·문화 시설 등을 조성하는 것입니다.안양시는 이를 통해 철도로 단절된 도시 공간을 연결하고 만안·동안구 간 균형 발전을 꾀할 방침입니다.시는 2010년 경부선 지하화를 처음 제안한 뒤 서울·경기권 7개 지자체와 공동 대응하며 16년간 사업을 추진해 왔습니다.2024년 1월 관련 특별법 제정으로 제도적 기반이 마련됐으나 지난해 2월 국토부 선도사업 대상지에서는 제외됐습니다.이후 경제성 등을 보완한 제안서를 다시 제출해 이번 종합계획안에 이름을 올렸습니다.(사진=안양시 제공, 연합뉴스)