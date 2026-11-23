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배우 이제훈과 한지민이 제47회 청룡영화상 사회를 본다.오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 열리는 청룡영화상 시상식은 올해 한국 영화를 빛낸 작품과 영화인들을 조명한다. 한 해 동안 관객과 만난 영화들의 성취를 돌아보고 최종 수상작(자)을 발표하는 자리다. 이제훈과 한지민은 지난해에 이어 다시 한번 공동 MC를 맡아 시상식을 이끌 예정이다.최우수작품상 트로피를 놓고 경쟁하는 작품은 〈군체〉, 〈세계의 주인〉, 〈암살자(들)〉, 〈왕과 사는 남자〉, 〈호프〉 등 총 5편이다. 전체 후보 지명에서는 〈호프〉가 10개 부문으로 최다 기록을 세웠으며, 〈가능한 사랑〉이 8개 부문, 〈왕과 사는 남자〉가 7개 부문으로 뒤를 이었다.감독상 후보에는 나홍진(〈호프〉), 연상호(〈군체〉), 윤가은(〈세계의 주인〉), 장항준(〈왕과 사는 남자〉), 허진호(〈암살자(들)〉)가 선정됐다. 새로운 시선과 연출을 선보인 감독들의 신인감독상 경쟁도 펼쳐진다. 권용재(〈고당도〉), 김미조(〈경주기행〉), 성스러운(〈여름의 카메라〉), 이상민(〈살목지〉), 한창록(〈충충충〉)이 그 주인공이다.남녀주연상에서는 각기 다른 인물과 이야기로 관객을 만난 배우들이 경합한다. 남우주연상 후보는 구교환(〈만약에 우리〉), 박해일(〈암살자(들)〉), 설경구(〈가능한 사랑〉), 유해진(〈왕과 사는 남자〉), 조인성(〈호프〉)이다. 여우주연상에는 고아성(〈파반느〉), 문가영(〈만약에 우리〉), 신민아(〈눈동자〉), 이정은(〈경주기행〉), 전도연(〈가능한 사랑〉)이 이름을 올렸다.작품의 개성과 완성도를 더한 배우들의 남녀조연상 부문도 주목된다. 남우조연상에는 구교환(〈군체〉), 오정세(〈와일드 씽〉), 음문석(〈호프〉), 이민호(〈암살자(들)〉), 조인성(〈가능한 사랑〉)이, 여우조연상에는 김신록(〈군체〉), 박지현(〈와일드 씽〉), 장혜진(〈세계의 주인〉), 전미도(〈왕과 사는 남자〉), 조여정(〈가능한 사랑〉)이 후보로 지명됐다. 구교환과 조인성은 서로 다른 작품으로 주연상과 조연상에 동시에 올랐으며, 〈가능한 사랑〉은 남녀 주·조연상 4개 부문에 모두 후보를 배출해 눈길을 끈다.남녀신인상은 스크린에서 자신만의 가능성을 보여준 배우들에게 돌아간다. 신인남우상 후보는 문상민(〈파반느〉), 문지훈(〈타짜: 벨제붑의 노래〉), 박지훈(〈왕과 사는 남자〉), 이종원(〈살목지〉), 주민형(〈충충충〉)이다. 신인여우상에는 김시아(〈여름의 카메라〉), 서수빈(〈세계의 주인〉), 이연(〈경주기행〉), 장다아(〈살목지〉), 정호연(〈호프〉)이 선정됐다. 생애 한 번뿐인 신인상의 영예를 안을 배우가 누구일지도 이번 시상식의 주요 관전 포인트다.제47회 청룡영화상 시상식은 11월 25일(수) KBS2를 통해 생중계된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)