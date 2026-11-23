이미지 확대하기

연예계 대표 자기관리 끝판왕 비가 SBS '틈만나면,'에서 뜻밖의 건강 이상을 고백해 현장을 발칵 뒤집어 놓는다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'로 가수 겸 배우 비와 배우 김재욱이 출격해 신촌의 틈새 시간을 공략한다. 지난 17일 방송이 최고 시청률 5.5%, 가구 시청률 3.8%(닐슨코리아 기준)로 상승세를 이어가며 14주 연속 동시간대 예능·교양 전체 1위를 수성한 가운데, 이번 주에는 네 남자의 유쾌한 입담과 뜨거운 승부욕이 안방극장을 찾는다.한때 체지방률 0%대를 기록했을 만큼 철저한 자기관리를 자랑하는 비는 이날 "제가 지방간이 있다"는 충격적인 근황을 전해 모두를 놀라게 한다. 비는 "매일같이 근력운동을 하는데 왜 이런지 모르겠다"며 억울함을 토로하고, 40대가 된 유연석은 "저도 저밀도 콜레스테롤(LDL) 수치가 높다. 형도 선천적인 걸 수도 있다"며 깊은 동병상련을 나눈다.그러나 50대 유재석의 시선은 달랐다. 동생들의 진지한 건강 토크를 지켜보던 유재석은 "지훈이는 먹는 걸 좋아해서 그렇다"며 촌철살인 팩폭을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.이와 함께 비와 김재욱의 의외의 친분도 공개된다. 비는 "저희가 사실 브런치와 바이크 동호회 친구"라며 "재욱이랑은 1년에 1~2번 번개로 만나는데 소소한 얘기까지 다 한다. 옛날엔 자주 만나는 게 찐친인 줄 알았는데 아니다"라고 자신만의 우정론을 펼쳐 유재석의 공감을 얻는다.이에 유연석이 "1년에 1~2번이면 느슨한 게 아니라 늘어진 관계 아니냐"고 정곡을 찌르자, 비는 "재석이 형이랑도 몇 년에 한 번씩 만나는데 반갑다. 이런 관계가 더 좋다"고 너스레를 떨며 끈끈한 의리를 재차 강조한다. 똑 닮은 마초의 승부 근성으로 똘똘 뭉친 두 사람이 본 게임에서도 환상의 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.비·김재욱과 함께 한 '틈만나면,'은 오는 24일 화요일 밤 9시 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)