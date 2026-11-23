르네상스 시기의 명화, '아테네 학당'입니다.



가운데 흰 수염의 대학자가 2,600년 서양철학사를 대표하는 플라톤입니다.



93세의 철학자 박종현이 30년 넘는 대장정 끝에 우리나라 문화 학술계의 이정표를 세웠습니다.



철학 전공자가, 혼자 힘으로, 고대 그리스어 원전을 바탕으로 플라톤의 모든 저작을 꼼꼼한 주석까지 달아 번역해 낸 겁니다.



플라톤 역주 전집 13권 단독 완간은 국내 처음이고 세계적으로도 드문 일입니다.



[박종현(93세)/성균관대 명예교수 : 제가 이거 끝낼 수 있을 줄 몰랐잖아요. 제 나이가 되면 언제 죽을지 모르는데, 한 권 끝낼 때마다 후반부에 가니까 몇 년만 더 살면 다 끝낼 수 있다고 믿으면서….]



50대에 시작한 번역이 끝내고 보니 90대, '필생의 역작'은 이럴 때 쓰라고 있는 말입니다.



일본에서는 1970년대 후반에 플라톤 전집이 나왔지만, 박 교수가 공부할 때만 해도 전집은커녕 제대로 된 번역본도 없었고, 그나마도 대부분 영어판 등을 중역한 것이었습니다.



대중서를 넘어 학술적으로 충실한 고전 역주 전집이 중요한 것은 학문의 기초가 되기 때문입니다.



박 교수는 고대 그리스어 원전을 바탕으로 영어, 독어, 프랑스어본까지 참고해 아침부터 밤까지 30년 넘게 번역에 매달렸습니다.



[박종현/성균관대 명예 교수 : (나 이제 못 하겠다, 포기하고 싶으신 순간은 없으셨어요?) 아니요. 이거는 약속한 건데, 독자들하고 약속한 건데, 후배들한테 동학들한테도 약속한 거고.]



[이숙/서광사 대표 : 저희는 고전은 선생님께 재촉을 안 해요. 왜냐하면 그게 얼마나 고되고 어렵고 한 번역이란 걸 알기 때문에 기다립니다.]



첫권 '국가'가 나온 때가 1997년, 전집이 나오기까지는 반세기 동안 철학서를 전문으로 펴낸 서광사의 집념도 한몫했습니다.



AI가 뚝딱 답을 내놓는 시대 뒤에는 반평생을 바쳐온 사람의 외길.



단풍처럼 자신의 몸을 불사른 노학자의 계절이 깊어 갑니다.



(취재 : 이주형, 구성 : 이세영, 영상취재 : 임우식, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 박태영, 제작 : 디지털뉴스부)