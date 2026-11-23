▲ 경기도청
경기도는 지역화폐의 부정유통을 차단하고 유통질서 확립을 위해 오늘(23일)부터 다음 달 11일까지 3주간 도내 지역화폐 가맹점을 대상으로 집중단속을 실시합니다.
경기도는 31개 시군과 단속반을 편성하고 이상거래탐지시스템을 통해 확인된 의심 거래와 부정유통 신고센터에 접수된 사례 등을 바탕으로 부정유통 의심 가맹점을 중점 점검합니다.
주요 단속 대상은 ▲ 실제 물품 판매나 용역 제공 없이 지역화폐를 받거나 환전하는 부정수취 및 불법환전 ▲ 사행산업·유흥업소 등 제한업종에서의 사용 ▲ 지역화폐 결제 거부 ▲ 현금영수증 발급 거부 등 현금 결제와 차별 대우하는 행위 등입니다.
단속 결과 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 등 관련 법령 위반사항이 확인되면 위반 내용에 따라 현장 계도, 가맹점 등록 취소, 과태료 부과, 부당 수령액 환수 등의 조치를 할 계획입니다.
남궁웅 도 지역금융과장은 "지역화폐가 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 기여하기 위해서는 건전한 유통질서 확립이 중요하다"며 "앞으로도 시군과 협력해 부정유통을 예방하고 도민이 신뢰할 수 있는 지역화폐 이용환경을 조성하겠다"고 말했습니다.
(사진=경기도청 제공, 연합뉴스)
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