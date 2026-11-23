▲ 경기도청

경기도는 지역화폐의 부정유통을 차단하고 유통질서 확립을 위해 오늘(23일)부터 다음 달 11일까지 3주간 도내 지역화폐 가맹점을 대상으로 집중단속을 실시합니다.경기도는 31개 시군과 단속반을 편성하고 이상거래탐지시스템을 통해 확인된 의심 거래와 부정유통 신고센터에 접수된 사례 등을 바탕으로 부정유통 의심 가맹점을 중점 점검합니다.주요 단속 대상은 ▲ 실제 물품 판매나 용역 제공 없이 지역화폐를 받거나 환전하는 부정수취 및 불법환전 ▲ 사행산업·유흥업소 등 제한업종에서의 사용 ▲ 지역화폐 결제 거부 ▲ 현금영수증 발급 거부 등 현금 결제와 차별 대우하는 행위 등입니다.단속 결과 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 등 관련 법령 위반사항이 확인되면 위반 내용에 따라 현장 계도, 가맹점 등록 취소, 과태료 부과, 부당 수령액 환수 등의 조치를 할 계획입니다.남궁웅 도 지역금융과장은 "지역화폐가 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 기여하기 위해서는 건전한 유통질서 확립이 중요하다"며 "앞으로도 시군과 협력해 부정유통을 예방하고 도민이 신뢰할 수 있는 지역화폐 이용환경을 조성하겠다"고 말했습니다.(사진=경기도청 제공, 연합뉴스)