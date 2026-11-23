▲ 입장 밝히는 박상용 검사

이미지 확대하기

쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서의 규정 위반 등을 이유로 징계가 청구된 박상용 인천지방공소청 부부장검사가 오늘(23일) 법무부에 직무집행 정지 해제를 요청했습니다.박 검사는 법무부에 총 5장 분량의 '직무집행정지 해제 신청서'를 제출했습니다.박 검사는 "현재까지 7개월 2주 동안 징계 처분도 없이 임시 처분으로 직무집행 정지를 당하고 있다"며 "직무집행 정지 처분이 위법하고 그 사유가 없기 때문에 이제는 해제돼야 한다"고 밝혔습니다.법무부는 지난 4월 6일 대북 송금 사건 수사 과정에서의 직무상 의무 위반과 수사 공정성에 의심이 가는 언행 등을 이유로 박 검사의 직무를 정지했습니다.대검찰청은 지난 5월 감찰위원회 심의를 거쳐 정직 2개월의 징계를 내려달라고 법무부에 요청했고, 법무부는 이후 박 검사에게 '6월 6일부터 별도 발령 시'까지 직무를 정지한다고 통보했습니다.검사징계법에 따르면 법무부 장관은 징계혐의자에게 직무 집행의 정지를 명할 수 있습니다.이 조항은 정지 기간의 제한을 따로 두고 있지 않습니다.박 검사는 자신에 대한 직무집행 정지가 검사징계법상 정직 최대 기간인 6개월을 넘겼다고 지적했습니다.그는 "직무집행 정지로 7개월 넘게 직무를 하지 못하게 하는 것은 사실상 면직 또는 해임 처분을 하는 것과 같다"며 "이는 검사의 신분을 보장하는 법을 잠탈 하는 위법 행위"라고 주장했습니다.박상용 검사는 직무집행 정지를 당한 사유도 불분명하다고 짚었습니다.그는 "연어술파티 의혹이 제기된 것은 2024년 4월쯤, 정성호 전 법무부 장관이 감찰을 지시한 것은 2025년 9월쯤"이라며 "그 기간에는 직무정지가 없다가 올해 4월쯤 제가 국회에서 선서를 거부하자마자 직무집행을 정지한 것은 정치적으로 보복을 한 것으로밖에 볼 수 없다"고 강조했습니다.박 검사는 또 "저에 대한 직무집행 정지 처분에는 절차적, 실체적 위법이 명백하다"며 "만일 징계처분으로 면직, 해임이 나오지 않고 정직 처분이 나올 경우 저는 이미 정직 처분의 최대치인 6개월 이상 직무집행 정지를 당하고 있으니 신속하게 해제해 주기를 요청한다"고 했습니다.박 검사는 국민의힘이 단독으로 진행한 '민주당의 공소 취소·재판 조작 진상규명 청문회'에 참석해 발언한 것과 관련해서도 인천지검, 현 인천지방공소청의 감찰을 받았습니다.이후 대검, 현 공소청은 업무시간 중 페이스북에 글을 올린 점과 상부에 서면보고 없이 국민의힘 청문회에 참석한 점 등을 이유로 추가 징계를 청구했습니다.법무부는 지난 8월 감찰위원회를 열고 박 검사에 대한 징계 필요성과 적정 수위 등을 심의해 권고한 것으로 알려졌습니다.그러나 이후 징계위 개최가 지연되면서 박 검사의 직무 배제 기간은 검사징계법상 정직 최대 기간인 6개월을 넘어섰습니다.박 검사의 징계 수위는 법무부 장관이 위원장인 검사 징계위에서 최종 결정됩니다.다만 징계위 일정과 관련해 박 검사는 "10월 초쯤 법무부가 11월에는 징계위를 할 테니 10월 21일까지 의견서를 내라고 해놓고 이제는 아무런 연락도 기약도 없다"고 했습니다.한편 박 검사는 지난 20일 국민신문고에도 같은 내용의 청원을 냈습니다.(사진=연합뉴스)