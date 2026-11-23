2027학년도 대학수학능력시험에서 부모님이 입혀준 발열 조끼를 입은 수험생이 퇴실 조치된 사연이 전해져 안타까움을 자아내고 있습니다.



JTBC에 따르면 한 수능 시험장에서 감독관이 발열 조끼를 입은 수험생을 발견했습니다.



당시 조끼에는 충전용 USB선이 바깥으로 나와 있었습니다.



감독관은 '부모님이 자녀에게 입혀준 것 같다'는 취지로 말했지만 규정상 부정행위로 처리할 수밖에 없었습니다.



결국 수험생은 퇴실 처리됐고, 감독관들은 모두 안타까워했던 것으로 전해졌습니다.



교육부에 따르면 올해 치러진 수능에서 전자기기 관련 부정행위로 적발된 건수는 모두 111건입니다.



이 가운데 시험 도중에 스마트기기를 사용한 사례는 5건입니다.



구체적으로 스마트안경 사용 1건, 소형 카메라와 무선이어폰은 1건, 스마트폰으로 문제지를 촬영한 사례 1건, 화장실에서 스마트폰을 사용한 사례는 2건입니다.



다만, 이들 사례가 AI를 악용한 부정사례인지 여부는 당국이 조사하고 있습니다.



정부는 모든 부정행위자에 대해서는 예외없이 엄정 조치를 취할 것이라며 이번 수능부터 스마트기기를 사용해 부정행위를 하다 적발될 경우 최대 10년 동안 수능 응시를 제한하는 법을 마련하겠다고 밝혔습니다.



(취재: 조기호, 영상편집: 이유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)