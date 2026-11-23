▲ 류덕현 재정기획보좌관이 지난해 9월 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관이 오늘(23일) "현재의 주식시장이나 외생적인 충격은 일시적일 수 있다"며 반도체 시장에 관한 낙관적 전망을 밝혔습니다.류 보좌관은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "일시적인 엔비디아 문제나 미국의 상황이 구조적인 변화를 가져올 것인가 하는 면에서는 다르게 생각하는 분들이 많다"며 이같이 말했습니다.이어 "AI 혁명은 비가역적인 변화가 분명히 있는 것이고 우리 반도체 회사들이 내년이나 이후까지도 (판매) 예약이 다 돼 있다"며 "예의주시하면서 봐야 하지만 아주 그렇게 비관적으로 보진 않는다"고 덧붙였습니다.이 같은 전망은 청와대의 재정 정책 부문을 전담하는 류 보좌관이 반도체 특수를 전제로 수립한 162조 규모 미래대응기금 등 내년도 예산안에 관해 설명하는 과정에서 나왔습니다.류 보좌관은 "내년 국세 수입 중 법인세가 200조 원이 넘고, 그중 절반이 반도체 부문에서 나온다"면서도 "다른 분야에 대한 법인세 부분이 결코 작은 건 아니어서 우리 경제에 대해 상당히 견조한 모습을 반영하고 있다"고 평가했습니다.미래대응기금에 관해선 "(정부는) 국가의 미래와 경제의 새로운 탈출구를 위해 잠재성장률을 반등시켜야 할 책임이 있는 것"이라며 "새로운 게 아니고 많은 외국 정부에서 이런 성격의 기금을 운용하고 있다"고 설명했습니다.류 보좌관은 야권이 미래대응기금에 청년·교육·지방 등 복지 재원이 포함됐다고 비판하는 것에는 "그게 바로 미래에 대한 투자"라며 "너무 지나친 비판"이라고 반박했습니다.그러면서 지방교부세의 경우 "내년 사업에 지장이 없을 정도로 충분히 재정이 보강될 것"이라고 했고, 프랑스에서 대규모 시위를 촉발한 교육 재정의 경우 "(한국은) 적어도 중등교육에 있어선 재정이나 시설이 여러 면에서 좋다고 확신할 수 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)