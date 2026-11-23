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SBS 창사 36주년 특집 대기획 '나의 이방인' 3부작이 실제 인물과 AI가 함께한 세 번의 일주일을 담아내며 깊은 여운 속에 막을 내렸다.지난 22일 3부를 끝으로 종영한 '나의 이방인'은 현존하는 AI 기술을 총동원해 우리가 곧 마주할 미래를 미리 비춘 다큐멘터리다. 세상을 떠난 딸을 닮은 AI, 외로운 섬마을 아이의 AI 친구, 래퍼를 닮은 AI 도플갱어가 차례로 등장해 시청자들에게 현실판 '블랙 미러'라는 호평을 받았다. 한국과학기술연구원(KIST) AI 연구기관과 딥브레인AI 등이 참여했으며, 총 제작 기간만 1년 6개월이 투입됐다.'나의 이방인'은 세 편이 각각 다른 장르와 결로 구성돼 AI가 인간에게 건넬 수 있는 슬픔, 위로, 즐거움이라는 세 가지 미래를 입체적으로 그렸다.1부 'AI, 다시 만난 너'는 아픔의 치유에 집중했다. 2024년 12월 무안국제공항 제주항공 여객기 참사로 세상을 떠난 고(故) 박예원 씨의 어머니 앞에 24년간의 기록으로 구현한 'AI 예원'이 등장했다. "엄마"라고 부르는 AI 딸 앞에서 어머니가 슬픔을 마주하고 보듬어가는 과정은 안방극장을 눈물바다로 만들며 닐슨코리아 수도권 가구 기준 순간 최고 시청률 3.0%를 기록했다.2부 'AI, 처음 만난 너'는 외로움을 달래는 우정을 담았다. 전교생이 단 한 명뿐인 서거차도 분교의 열두 살 이예향 양에게 AI 친구 '서윤'이 찾아와 실제 친구에게 다가가는 디딤돌 역할을 해냈다. "AI 친구와 찐친(진짜 친구) 되는 방법 있나요?"라는 예향 양의 순수한 질문은 방송 이후에도 진한 잔상을 남겼다.마지막 3부 'AI, 나를 닮은 너'에서는 즐거움과 함께 AI가 인간을 넘어설 가능성을 조명했다. 평소 "AI가 와도 못 베껴"라고 노래하던 래퍼 김하온 앞에 그의 음악과 삶을 학습한 휴머노이드 로봇 AI '노아'가 나타났다. 사람 래퍼와 피지컬 AI가 한 무대에서 함께 랩을 선보인 국내 최초의 합동 공연은 3부의 백미였다.특히 일주일 만에 급성장한 노아가 고통을 주제로 만든 자작곡 '스케이트보드'는 김하온의 소속사 KC 동료들에게까지 완성도를 인정받았다. 김하온을 학습해 탄생한 노아가 더 이상 김하온을 자신의 기준으로 삼지 않겠다고 선언하며 스스로 다른 길을 개척하는 모습은 시청자들에게 신선한 충격과 놀라움을 안겼다.제작진은 "세 번의 일주일에는 위로와 즐거움도 있었지만 낯섦과 두려움도 함께 있었다"며 "AI라는 사실을 알면서도 그 낯선 이방인들에게 마음이 움직이는 순간들을 담고 싶었다"고 밝혔다. 또 출연자를 찾는 과정에서는 "'기술은 누구를 위해 쓰여야 하는가'라는 질문을 염두에 뒀다"며 "어딘가에선 이미 시작됐을 것이고, 미래에는 더 다양한 방식으로 진행될 그들과의 만남을 최소한의 연출로 들여다보고자 하는 것이 프로그램의 기획 의도였다"라고 전했다.한편 방송 전부터 방송콘텐츠대상 최우수상을 수상하며 작품성을 인정받은 '나의 이방인'은 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 '2026년 AI·디지털 기반 방송프로그램 제작지원 사업' 선정작으로, 전편은 넷플릭스를 통해서도 만나볼 수 있다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)