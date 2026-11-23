▲ 젠슨 황 전 엔비디아 CEO

최근 미국 증시를 강타한 인공지능(AI)주 급락이 2000년 닷컴버블 붕괴 당시와 닮은꼴이라는 진단이 나왔습니다.한국 증시가 전형으로 보인 '미니 버블'은 터졌지만 앞으로 '더 큰 AI 거품'의 붕괴 여부는 아직 알 수 없다는 지적입니다.월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 22일 'AI 거품은 이미 터졌는가'라는 제목의 칼럼에서 각 지수와 종목의 고점 대비 하락폭을 비교하며 "최근 몇 주 AI 주식 매도세는 닷컴버블 붕괴와 놀랄 만큼 비슷하다"고 했습니다.먼저 20일 종가 기준 S&P500 지수는 지난달 6일 기록한 사상 최고치 대비 11.6% 내려앉았습니다.2000년 닷컴버블 당시 S&P500 지수가 고점에서 연말까지 15%가량 빠진 것에 근접한 수준입니다.종목별로는 인텔의 하락폭은 2000년 60%에서 올해 64%로 더 컸고 오라클은 37%에서 60%, 시게이트는 37%에서 60%로 각각 확대됐습니다.반면 엔비디아는 62%에서 48%, 마이크론은 63%에서 53%, 퀄컴은 54%에서 42%, 시스코는 52%에서 30%로 낙폭이 상대적으로 작았습니다.이중 젠슨 황 퇴진으로 위기에 휩싸인 엔비디아는 지난 7거래일간 27.7% 하락했습니다.제임스 매킨토시 WSJ 칼럼니스트는 "일부는 거의 같고 일부는 더 나쁘며 일부는 더 낫다"며 이것만으로는 어느 쪽이 터진 거품인지 단정하기 어렵다고 설명했습니다.그러면서도 데이터센터와 여기에 쓰이는 칩을 둘러싼 '미니 버블'은 이미 터졌다고 봤습니다.마이크론은 3개월 새 4배 가까이 올랐다가 절반 넘게 떨어졌고, 반도체 업종 전반은 2배로 뛴 뒤 43% 하락했습니다.엔비디아가 지원하는 클라우드 업체 코어위브는 지난해 상장 이후 4배 넘게 올랐다가 원점으로 돌아왔습니다.특히 한국 증시는 '미니 버블'의 전형으로 지목됐습니다.매킨토시 칼럼니스트는 한국 메모리 반도체주가 레버리지(차입) 개인투자자를 빨아들이며 3월 저점에서 6월 고점까지 몇 달 새 급등락했다고 짚었습니다.다만 그는 '더 큰 거품'의 위험 요인으로 AI 투자 전반의 '순환적' 구조를 꼽았습니다.주가 하락이 기업의 투자 축소로 이어지면 납품업체와 대출기관을 거쳐 수요가 다시 줄어드는 되먹임이 생길 수 있다는 설명입니다.데이터센터 지출 확대 기대가 꺾이면 경제도 타격을 받는다고 그는 경고했습니다.뱅상 모르티에 유럽 자산운용사 아문디의 최고투자책임자(CIO)는 "거품은 터지고 나서야 알 수 있다"고 말했습니다.매킨토시 칼럼니스트는 "데이터센터 관련 종목의 미니 거품이 터졌다는 것만 확실하다"며 더 큰 AI 거품에서 바람이 빠지는 중인지는 알 수 없지만 "섬뜩할 만큼 그럴듯하다"고 결론 내렸습니다.