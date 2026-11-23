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▲ '재판의 독립과 사법의 미래' 사법정책연구원 국제 콘퍼런스

대법원 사법정책연구원은 국제법관협회(IAJ)와 함께 오는 30일∼다음 달 1일 '재판의 독립과 사법의 미래'라는 주제로 국제 콘퍼런스를 연다고 오늘(23일) 밝혔습니다.행사는 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 아틀라스 홀에서 열립니다.1953년 창립된 국제법관협회는 90여 개국 법관협회가 참여하는 국제 법관 단체입니다.이번 행사에는 7개국 법관과 국내 전문가 20여 명이 참석합니다.구체적으로 독일·이탈리아·브라질·캐나다·크로아티아·폴란드의 국제법관협회 주요 인사와 대만 법관, 국내 법조계·학계·언론계 전문가가 발표와 토론에 나섭니다.참석자들은 이틀에 걸쳐 ▲ 민주주의와 법원: 새로운 도전과 대응 ▲ 재판의 독립을 위한 국제적 연대: 공동의 원칙과 실천 ▲ 법관의 독립: 재판을 둘러싼 긴장과 해법 ▲ 재판의 독립과 법관의 책임을 주제로 논의할 예정입니다.행사는 유튜브 '사법정책연구원' 채널로 생중계됩니다.(사진=대법원 사법정책연구원 제공, 연합뉴스)