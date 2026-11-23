▲ 다큐멘터리로 조명된 장명부 선수

프로야구 초창기 큰 활약을 펼친 야구선수 장명부(1950∼2005)의 삶을 다룬 다큐멘터리 영화가 일본에서 처음으로 공개됐습니다.오늘(23일) 교도통신에 따르면 일본 오사카 한국문화원에서 개최 중인 오사카한국영화제에서 다큐멘터리 '장명부, 현해탄의 낙엽'이 어제(22일) 상영됐습니다.다큐멘터리는 '너구리'라는 별명으로 활약하며 한국 프로야구 2년째인 1983년 단일 시즌 30승의 대기록을 수립한 자이니치(재일동포) 장명부(일본명 쿠시 하로아키)의 영광과 비애가 교차하는 인생을 그렸습니다.교도통신은 이 다큐멘터리에 대해 히로시마 도요 카프에서 일본 최고로 빛난 뒤 한국의 삼미 슈퍼스타즈에서 한 시즌 30승을 거두고 2005년 54세의 나이에 조용하게 생을 마감한 궤적이 스크린으로 옮겨졌다고 설명했습니다.그러면서 "자이니치의 차별에도 초점을 맞춰서 영화 종료와 동시에 관객들로부터 커다란 박수가 쏟아졌다"고 상영장 분위기를 전했습니다.다큐멘터리가 상영된 오사카는 장명부의 묘가 있는 곳이기도 합니다.장명부가 일본 와카야마현에서 생을 마감할 당시 주변에선 '낙엽은 가을바람을 원망하지 않는다'는 자필 문구가 발견된 것으로 알려졌습니다.통신에 따르면 다큐멘터리를 만든 이영곤 감독은 유학한 무사시노미술대학 졸업영화에서 장명부의 삶을 다룬 뒤 취재를 계속해서 이번 다큐멘터리를 완성했습니다.그는 "현대는 '타자성에 대한 기피'가 강해지는 시대로, 조금이라도 다른 점이 있으면 배제해 버리는 경향이 있다"라며 "이런 시대에 우리들은 어떻게 살아가는 게 좋을지 생각해 보는 계기가 됐으면 좋겠다"고 밝혔습니다.장명부의 출신교인 돗토리니시(西)고등학교 후배인 고야마 히데아키 씨는 영화를 본 뒤 통신에 "(장명부가) 한국에서 고생도 했다는 것을 처음 알았다. 많은 사람이 (영화를) 봤으면 좋겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)