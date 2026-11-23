금박을 입힌 둥근 나무 액자 속에 머리카락 한 줌이 들어 있습니다.



미국 초대 대통령 조지 워싱턴의 머리카락입니다.



BBC는 이 머리카락이 현지시간 21일, 미국 사우스캐롤라이나주 그린빌에서 리치먼드 옥션이 연 경매를 통해 4천 달러에 팔렸다고 보도했습니다.



낙찰자의 신원은 공개되지 않았다고 BBC는 전했습니다.



경매사는 이 머리카락이 버지니아주 알렉산드리아에서 여관을 운영하던 존 개즈비가 간직했던 것이라고 설명했습니다.



BBC가 인용한 개즈비 손녀의 1928년 증언에 따르면, 개즈비는 워싱턴이 세상을 떠나기 얼마 전 저녁식사에 초대하기도 하고, 1798년과 이듬해에는 자신의 여관에서 생일 축하연도 마련했습니다.



손녀는 할아버지가 워싱턴과의 우정으로 얻은 머리카락을 액자에 넣어 집에 있던 워싱턴 초상화 아래 걸어뒀다고 회고했습니다.



경매사는 이후 수집가 존 래티머가 개즈비의 후손에게서 이 머리카락을 입수했다고 밝혔습니다.



앞서 2021년에도 임종 직전이나 사후에 채취된 것으로 추정되는 워싱턴의 머리카락 세 가닥이 약 4만 덜러에 팔린 적도 있습니다.



현재 워싱턴의 옛 사저인 마운트 버넌 박물관엔 최소 50점의 머리카락 표본이 소장돼 있습니다.



머리카락 외에도 워싱턴 관련 유품은 경매 시장에서 높은 가격에 거래되고 있습니다.



지난 7월에는 1776년 독립전쟁 당시 워싱턴이 대륙군에 지원을 요청했던 친필 서명 편지가 10만 9천8백 달러에 낙찰되기도 했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)