▲ 정부 구성권 쥔 아이젠코트 야사르당 대표

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베냐민 네타냐후 이스라엘 임시 총리와 차기 정부 구성권을 쥔 가디 아이젠코트 야샤르당 대표 측이 현지시간 22일 연립정부 구성 협상을 재개했으나 합의에 이르지 못했습니다.AFP 통신에 따르면 아이젠코트의 야샤르당과 네타냐후의 리쿠드당 대표단은 이날 텔아비브 인근 호텔에서 4시간 동안 회담했습니다.지난 15일 첫 협상에 이어진 이날 회담에서도 총리직 배분과 연정 참여 정당 구성 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못했습니다.양측은 공동성명에서 "다양한 핵심 현안에 대한 입장을 밝히고 상세히 논의했다"며 후속 협상을 이어가기로 했다고 밝혔습니다.다만 구체적인 일정은 공개하지 않았습니다.아이젠코트 대표는 지난달 총선 결과에 따라 연정 협상권을 부여받게 되면서 다음 달 6일까지 정부를 구성해야 하며, 이후 14일간 기한을 연장할 수 있습니다.그가 이끄는 반네타냐후 진영은 총선에서 48석을 확보해 과반인 61석을 얻으려면 추가 연대가 필요한 상황입니다.아이젠코트 대표는 정부 구성 방안으로 초정통파 유대교 정당과 연정, 네타냐후의 리쿠드당과 거국내각 구성, 야권 중심의 소수 정부 수립 등 세 가지를 제시했습니다.네타냐후 총리는 아이젠코트 대표와 손잡고 국민통합정부를 만들고자 하는데 이 경우 두 사람이 총리직을 교대로 맡는 방안이 가능합니다.이 합의가 이뤄진다면 네타냐후 임시 총리는 직면한 부패 혐의로부터 정치적 보호를 받을 수 있게 됩니다.그러나 아이젠코트 대표는 선거 기간 네타냐후 총리를 강하게 비판해 온 만큼 그의 내각에 참여하는 데 부정적입니다.동맹인 나프탈리 베넷 전 총리도 21일 "어떤 상황에서도 네타냐후나 그의 진영과 연정을 맺지 않겠다"고 밝혔습니다.리쿠드당은 통합정부 참여 조건으로 네타냐후 총리에 대한 인신공격 중단과 아랍계 정당을 배제한 정부 구성을 요구했습니다.팔레스타인 국가 수립 반대와 시리아·레바논·가자지구 내 통제 구역 유지 등 주요 정책에 대한 합의도 요구하고 있습니다.초정통파 유대교도의 병역 의무화 문제에 대해서는 타협안을 모색하고 있습니다.이에 맞서 아이젠코트 대표는 20일 소셜미디어를 통해 "광범위한 연정 구성이 무산되면 국가비상정부를 수립하겠다"고 밝혔습니다.이는 네타냐후 진영을 제외한 야권 정당을 중심으로 소수 정부를 구성하고 아랍계 정당의 외부 지원을 받아 의회 신임을 확보하는 구상입니다.그러나 우파 동맹인 아비그도르 리베르만 이스라엘 베이테누당 대표는 아랍계 정당에 의존하는 정부에 반대한다는 입장입니다.연정 협상이 난항을 겪는 가운데 서안지구의 유대인 정착민들이 팔레스타인 마을을 공격하는 사건도 발생해 정착민 문제와 대팔레스타인 정책을 둘러싼 갈등이 부각되고 있습니다.로이터 통신에 따르면 22일 새벽 과격 유대인 정착민들이 라말라 인근 마을에서 팔레스타인 주민들의 차량 등에 불을 지르고 마을 벽에 '복수', '아랍인은 죽어라' 등의 낙서를 했습니다.아이젠코트 대표는 이를 "유대인 테러"라고 규정하고 "극단주의 단체들의 폭력이 지역 안정과 이스라엘의 국가안보, 대외 관계를 심각하게 훼손하고 있다"고 비판했습니다.또 네타냐후 내각의 이타마르 벤그비르 국가안보장관 등 극우 인사들이 "서안지구를 무정부 상태로 몰아넣었지만 당국은 제대로 대응하지 못하고 있다"고 지적했습니다.이에 벤그비르 장관은 엑스(X)를 통해 아이젠코트 대표의 비판이 아랍계 정당에 대한 굴복이라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스, 게티이미지)