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웹예능 '핑계고' 제작진이 최근 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표를 시상식 후보 명단에 올린 것과 관련해 공식 사과하고 후보에서 제외했다.유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고' 제작진은 22일 '제4회 핑계고 시상식' 투표 안내 공지글 댓글을 통해 "투표 게시물 준비 과정에서 충분히 검토하지 못한 부분이 있었다"며 "이를 확인한 후 해당 인물을 인기스타상 후보 명단에서 제외했다"고 밝혔다.이어 "이로 인해 심려를 끼쳐 드린 점 사과드린다"며 "향후 시상식 진행에 더욱 신중을 기하겠다"고 고개를 숙였다.앞서 '핑계고' 측은 이번 시상식 후보를 공개하며 지난달 10일 게재된 '추리게임은 핑계고' 편에 출연한 고경표를 '라이징 인기 스타상' 남자 부문 후보에 올렸다. 고경표가 음주운전 사고를 낸 지 불과 일주일 만에 시상식 후보로 이름을 올리자 누리꾼들 사이에서는 부적절하다는 비판 여론이 거세게 일었다.다만 제작진은 고경표가 단독으로 출연한 회차가 아닌 점을 고려해 '추리게임은 핑계고' 편은 에피소드 작품상 후보에 그대로 남겨두었다.한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 면허 취소 수준(혈중알코올농도 0.150%)의 만취 상태로 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 그는 사고 이튿날 SNS를 통해 사과문을 게시하고 예정된 방송 활동을 전면 중단했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)