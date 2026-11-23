▲ 신안경찰서

김태성 전남광주 신안군수의 동생이 공직선거법 위반 혐의를 받는 군청 소속 공무원의 도피를 도와 경찰에 구속됐습니다.전남 신안경찰서는 오늘(23일) 범인은닉·도피 혐의로 김 군수의 동생 A(50대) 씨를 구속했다고 밝혔습니다.A 씨는 공직선거법 위반 혐의를 받는 군청 소속 공무원 B(20대) 씨를 렌터카에 태워 이동시키면서 도주 행각을 도운 혐의를 받습니다.목포에서 도주를 시작한 B 씨는 광주를 거쳐 경기·경남 등지를 오가고 있는데, B 씨에게 숙박비 등을 목적으로 금전적인 도움을 주기도 했습니다.공무원 B 씨는 지난 6·3 지방선거 당시 김 군수와 같은 선거구에 출마한 상대 후보를 비방하는 내용의 문자메시지를 보낸 혐의로 입건됐습니다.경찰의 출석 요구에도 여러 차례 불응했고, 지난 12일 체포영장이 발부되자 출근하지 않은 채 현재도 도주를 이어가고 있습니다.경찰은 A 씨를 상대로 경위 등을 조사하고, B 씨에 대한 행방도 계속 쫓고 있습니다.(사진=연합뉴스)