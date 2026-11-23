[경제 365]



메모리반도체 값이 오르는 이른바 칩플레이션이 가전과 스마트폰 업계를 덮친 가운데, 전자부품 원자잿값도 1년 새 크게 뛰었습니다.



삼성전기의 3분기 보고서를 보면, 올해 3분기까지 누적 원재료 매입 비용은 3조 8천517억 원으로, 1년 전보다 18.2% 늘었습니다.



특히 기판 사업을 맡는 패키지솔루션 부문은 43.8% 급증했습니다.



LG이노텍도 누적 원재료 매입액이 14조 4천670억 원으로 22% 증가했습니다.



이들에게서 부품을 받는 완제품 업체의 부담도 커졌습니다.



삼성전자의 누적 원재료 비용은 95조 5천978억 원으로, 1년 전보다 10조 5천억 원가량 늘었습니다.



LG전자 에코솔루션사업본부는 열교환기용 구리 매입액이 37.9% 급증하면서, 원재료 매입액이 18.1% 늘었습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.