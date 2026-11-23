AI를 활용한 수능 부정행위 의혹과 관련해 정부가 지난해 치러진 2026학년도 수능 시험지를 보존하라는 긴급 지침을 내렸지만, 이미 상당수 시험지가 폐기된 것으로 파악됐습니다.



국회 교육위원회 소속 국민의힘 정성국 의원은 최근 경기도와 전남광주, 인천 교육청으로부터 산하 학교의 지난해 수능 시험지가 상당수 폐기됐다는 내용의 구두 보고를 받았다고 밝혔습니다.



한 교육청 관계자는 "산하 학교 몇몇 곳에서 이미 작년 시험지를 파쇄했다는 보고를 받았다"고 전했고, 또 다른 교육청 관계자는 "거의 60에서 70%는 폐기한 것으로 안다"고 정 의원실에 설명했습니다.



수학이나 과학탐구처럼 풀이 과정이 남는 과목은 시험지 속 필기 흔적이 부정행위를 가려낼 핵심 단서가 됩니다.



실제로 AI 부정행위 의혹이 불거진 법학적성시험, LEET(리트) 만점자 이진우 씨의 경우 서울대 치의대에 합격한 2026학년도 수능 시험지는 폐기 직전 보존돼 조사가 진행 중이지만, 고려대 정치외교학과에 입학했던 2024학년도 시험지는 이미 파쇄돼 관련 증거 확보가 어려운 상황입니다.



앞서 교육부는 지난 18일 별도 조치가 있을 때까지 시험지를 보관하라는 공문을 내려보냈습니다.



수능이 치러진 지난 19일에는 한성숙 국무총리까지 나서 시험지 보관 상태 유지를 긴급 지시했지만, 현장에서는 이미 파쇄가 진행됐던 겁니다.



수능 문답지는 시험장 학교가 1년간 보관한 뒤 자체 결정으로 폐기합니다.



지난해 수능이 11월 13일에 치러진 만큼, 정부 지침이 내려지기 전인 지난 13일부터 17일 사이에 폐기가 이뤄졌다면 책임 소재를 묻기도 애매한 상황입니다.



정 의원은 "핵심 자료가 상당수 폐기된 것은 교육부의 안일한 대응을 보여주는 방증"이라며 "남은 시험지를 안전하게 보존하고, 학교별 폐기 여부와 시점, 방식을 전수조사해 투명하게 공개해야 한다"고 촉구했습니다.



(취재: 이현영, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)