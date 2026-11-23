마라톤 대회에 참가했던 10대가 결승선을 통과한 직후 쓰러져 끝내 숨졌습니다.



사고가 일어난 건, 어제(22일) 오전 11시 반 전남광주 목포시 목포종합경기장에 열린 마라톤 대회였습니다.



'2026 김대중마라톤 대회'에 참가했던 한 10대 남성이 10킬로미터 코스를 완주한 직후 갑자기 쓰러진 겁니다.



이 남성은 목포종합경기장을 출발해 목포 주요 도심과 해안 구간을 달린 뒤 경기장으로 돌아온 상태였습니다.



경련 증세를 보이자 현장에 배치된 의료진이 남성에 대한 심폐소생술 등 긴급 조치를 실시했고, 대기 중이던 구급차에 실어 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



이 남성은 평소 특별한 지병이 없었던 것으로 알려졌는데, 경찰은 우선 병사로 판단하고 주최 측을 상대로 정확한 사망 경위를 조사하고 있습니다.



앞서 지난달 서울에서 열린 2026 서울레이스 대회에서도 하프 코스에 참가했던 20대 여성이 결승선을 500미터가량 앞둔 지점에서 의식을 잃고 쓰러져 숨지는 등 관련 사고가 잇따르고 있습니다.



전문 의료진은 최근 화제가 되고 있는 마라톤 과유불급 문제를 직격하기도 했는데, 무리하게 달릴 때 이른바, 뇌가 녹는 '열사병'이 올 수 있다며 기록 단축을 위해 무리하기보단 반드시 쉬거나 천천히 뛰고 물을 마시며 달려야 한다고 당부했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)