이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

2026년 최고 기대작으로 꼽히는 '어벤져스: 둠스데이'가 '어벤져스'부터 '엑스맨'까지, 세기의 크로스오버로 뜨거운 관심을 모으고 있는 가운데 레전드 캐스트들의 진심 어린 복귀 소감이 공개됐다.MCU 사상 최강의 빌런 '닥터 둠'으로 파격 변신해 전 세계를 놀라게 한 로버트 다우니 주니어는 "촬영을 시작한 지 며칠이 지나서야 '내가 악역이구나'를 깨달았다"면서 마블을 대표하는 히어로에서 강력한 빌런으로 거듭난 색다른 경험을 전했다. 이어 "역할에 완전히 몰입하고 나니 정말 영광스러운 시간이었다. 관객들이 상상하는 것보다 10배 더 강력한 모습을 보게 될 것"이라고 자신감을 드러내며 지금껏 보지 못했던 새로운 유형의 캐릭터를 선보일 것이라 예고했다.'스티브 로저스' 역으로 오랜만에 MCU를 찾은 크리스 에반스는 이번 촬영에 대해 "마치 2011년의 '어벤져스' 때로 돌아간 것 같았다. 그때처럼 그 자리에 있다는 것만으로도 설렜다"며 벅찬 감정을 전했다.오랜 시간 '버키 반즈'로 활약하며 크리스 에반스와 호흡을 맞춰온 세바스찬 스탠 역시 그와의 재회에 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 "지난 세월을 돌아보고, 우리가 서로 알고 함께 성장해 온 모든 순간들을 생각하니 정말 감회가 새로웠다"면서 "우리는 항상 가족이었고, 앞으로도 그럴 것"이라고 덧붙여 배우들 간의 끈끈한 유대감을 드러냈다.오랜 기다림 끝에 MCU로 합류한 오리지널 '엑스맨' 배우들의 소감은 팬들에게 더욱 깊은 울림을 안긴다. 20여 년 만에 '나이트크롤러'로 돌아온 알란 커밍은 "60대에 다시 슈퍼히어로 역할을 맡게 될 줄은 생각도 못 했다"며 "다시 돌아온 건 정말 놀라운 일이었고, 치유받는 기분이었다"며 뜻깊은 복귀 소감을 전했다.'사이클롭스' 역의 제임스 마스던 역시 "지난 20년간 수많은 팬들로부터 언제 돌아오냐는 질문을 받아왔다"면서 "내가 참여했던 첫 대규모 프로젝트이자 아이코닉한 캐릭터를 다시 맡게 되어 정말 특별했다" 고 남다른 소회를 밝혔다.'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 '닥터 둠'의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터로, 2026년 12월 16일 전 세계 최초 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)