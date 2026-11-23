▲ 미국 국기

미국 육군이 법원의 제동에도 불구하고 아이오와주에서 유독성 폭발물이 든 드럼통 68개를 폭파 처리합니다.AP통신은 현지시간 22일 이같이 보도했습니다.24일까지 처리될 예정인 폭발물은 군수품의 뇌관 등에 사용되는 고감도 기폭용 화합물인 아지드화납입니다.아지드화납은 노후화 과정에서 불안정해져 우발적인 폭발 위험이 커진 것으로 전해졌습니다.미 제8연방순회항소법원은 지난 19일 환경단체들의 신청을 받아들여 육군의 폭파 계획에 일시적으로 제동을 걸었습니다.아지드화납을 폭파할 경우 납 성분이 포함된 유독성 먼지가 공기 중으로 퍼질 수 있다는 것이 환경단체들의 주장입니다.기상 조건에 따라 유독성 먼지가 폭파 지점에서 최대 160㎞까지 이동할 수 있다고 환경단체들은 설명했습니다.납은 어린이의 뇌와 신경계에 심각한 피해를 줄 수 있습니다.그러나 도널드 트럼프 행정부는 군수품·폭발물 긴급상황에 적용되는 예외조항을 발동해 허가 없이 폭파를 강행하기로 했습니다.미 법무부는 법원에 제출한 서류를 통해 더 큰 위협으로부터 국민을 보호하기 위해선 육군이 통제된 환경에서 폭파 처리할 필요가 있다고 밝혔습니다.육군이 폭파를 서두르는 이유는 기온 하락 때문입니다.당국은 겨울철 기온이 내려가면 아지드화납의 불안정성이 커져 우발적인 폭발이 일어날 위험이 증가한다고 덧붙였습니다.앞서 육군은 다른 화학물질을 이용해 아지드화납을 중화하거나 분해하는 방안도 검토했습니다.그러나 아지드화납을 보관한 드럼통을 직접 다룰 경우 우발적인 폭발로 인명피해가 발생할 가능성이 더 크다고 판단했습니다.아이오와주 농업당국은 인근 축산농가에 가축과 사료, 장비를 다른 장소로 옮기거나 실내에 보관하라고 권고했습니다.환경단체를 대리하는 법률단체 어스저스티스는 군 당국이 주민의 안전과 투명성 요구에 대응하기보다 사법 절차를 우회할 방법을 찾는 데 더 신경을 쓰고 있다고 비판했습니다.(사진=게티이미지코리아)