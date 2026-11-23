인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.



[SBS 김태현의 정치쇼]

이미지 확대하기

▷김태현 : 월요일 격주로 만나고 있는 분입니다. 국민의힘의 윤상현 의원과 함께합니다. 안녕하세요.▶윤상현 : 안녕하세요. 윤상현입니다.▷김태현 : 의원님, 일단 우리 또 법사위이시니까요. 또 탄핵 때문에 지금 법사위가 난리났어요. 지금 민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택했어요. 그리고 올해 탄핵 소추안을 처리하겠다는 방침을 세웠는데요. 일단 목적은 뭐라고 보세요?▶윤상현 : 목적은 일단은 사법부를 길들이겠다.▷김태현 : 길들이겠다?▶윤상현 : 대법원장 조희대 너 내 말 들어라. 지금까지 건건이 반대하지 않았느냐 예를 들어서 작년 5월 1일에 이재명 대통령 공직선거법 위반사건에 대해서 3월 26일에 무죄를 받았습니다. 그런데 이것을 유죄취지로 파기환송했어요. 이거 있을 수 없는 일이다라고 생각하는 거고요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 또 하나 대법관을 제청하지 않았습니까? 처음에는 제청을 손봉기 후보자를 했지요. 대통령이 마음에 안 들어. 김민기 후보를 염두에 두고 있어요. 다시 재제청해라. 못하겠다, 헌법적 근거 사유 없다. 이런 식이거든요. 그러니까 도저히 가만 안 두겠다. 또 요번에는요.▷김태현 : 판결이요?▶윤상현 : 이 판결에 대해서 전부 유죄취지로 하지 왜 한 건, 위 말해서 국무회의의 심의를 한덕수 전 국무총리가 윤석열 대통령한테 요구하지 않습니까? 이거는 무죄취지로 파기환송했는데, 왜 이거는 무죄취지로 했느냐. 너 내 마음에 안 든다. 그래서 사법부 길들이기 하는 거고요. 특히 중요한 것은 친명 친청이 얼마나 싸웁니까. 신천지 가지고 싸우지요, 최민희 징계문제 가지고 싸우지요. 그러니까 아예 명청대전의 돌파구, 탈출구로서 이용하는 거 아니냐. 왜냐하면 친명이든 친청이든 대법원장 탄핵에는 한목소리를 내고 있거든요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 그래서 이 사람들이 결국 싸움을 외부의 싸움으로 돌리기 위한 목적 아니냐. 상식적으로 이게 대법원장 판결을 가지고 이렇게 문제삼겠다, 탄핵하겠다, 사법부 독립을 위해서 탄핵하겠다. 이게 누가 말이 된다고 합니까. 그런데도 강행하는 이유는 여기에 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 내부의 싸움을 외부의 적을 만들어서 내부 단결용이요.▶윤상현 : 네.▷김태현 : 그런데 그 판결내용이요. 한덕수 전 총리 판결에 대해서도 판결내용을 탄핵 사유로 넣을 것인가에 대해서 처음에는 검토 중 그랬다가요.▶윤상현 : 양부남 단장이 처음에 검토 중이었다가, 의총에 가서는 할 것같이 전부 다 당론을 채택했다가. 그다음에는 또 어제는 탄핵 소추 사유에서요.▷김태현 : 또 뺐다가요.▶윤상현 : 오락가락 오락가락. 그러니까 탄핵이라는 결론을 정해놓고 소추 사유를 찾다 보니까 이런 식으로 본말이 전도된 탄핵 소추 행위를 하고 있다 이런 말씀드립니다.▷김태현 : 한덕수 전 총리가 그리고 최종적으로는 판결내용은 문제삼지 않고, 선고 이런 절차만 문제삼겠다 이렇게 얘기했는데요.▶윤상현 : 특검법상 선고를 3개월 내로 해야 되는데, 너 왜 이거 안 지켰냐. 또 합의기일을 왜 선고기일로 했느냐. 절차상 규정위반을 가지고 하겠다 하는데 이것도 너무 치졸해 보입니다. 헌재에서 100% 탄핵 기각됩니다.▷김태현 : 100% 기각될 거라고 보시는 거지요?▶윤상현 : 탄핵 기각됩니다. 그래서 저는 민주당 의원들한테 이런 식으로 탄핵을 남발할 거면 한번 배지를 걸고 해라. 만약에 기각이 된다면 나 배지 반납하겠다 이런 식의 결기라도 좀 있어라. 그리고 이런 식의 허무맹랑한 탄핵을 하면 헌재에서 빨리, 뭐 6개월 시간 끌 필요도 없이 빨리 기각을 해달라 이런 요청도 드립니다.▷김태현 : 국민의힘에서는 속으로 웃고 있다는 보도도 있던데요. 맞아요?▶윤상현 : 그렇지 않습니다. 우리는 사법부를 지키고, 자유민주 공화정의 사법부의 독립, 권력분립, 삼권분립 이런 것에 우리 보수진영으로서의 가치를 두고 있기 때문에요. 뭐 웃고 있다가 아니라 정말로 참담하게 느끼고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어떤 대책을 마련하고 계세요? 일단 탄핵소추단에는 당연히 안 들어가실 것 같고요.▶윤상현 : 그럼요.▷김태현 : 그거 법사위 차원에서 하는 건데요. 그렇지요?▶윤상현 : 우리가 법사위에서 일단 논의를 하게 되면 일단 처절하게, 치열하게 싸워야지요.▷김태현 : 그리고 국회에서 정족수를 막을 방법은 없고요.▶윤상현 : 막을 방법은 없습니다. 재적의원 2분의 1이기 때문에 막을 수는 없습니다.▷김태현 : 그러면 국민 여론에 호소한다 이런 전략이신 거예요?▶윤상현 : 그렇지요. 여론에 호소해야지요. 조작기소 특검법, 대법원장 탄핵 정말로 사법부 파괴하는 집단이야말로 자유민주공화정의 최대의 적이다 이런 식으로 우리가 장외투쟁이라도 해야지요.▷김태현 : 오늘 보니까 30일에 전국법관대표회의가 열린다. 행동으로 나설 수도 있다 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 실제로 판사들이 어떤,▶윤상현 : 행동으로 나서면, 오늘도 저도 그 뉴스를 봤는데요. 행동으로 나서기 위해서는 중단된 대통령에 대한 재판, 5개 재판이 중단되어 있지 않습니까. 전부 재개해라. 너희들이 그걸 행동으로 보여줘야 하지, 말로만 하지 말고 재판 재개해라. 저는 이렇게 권고해 드리고 싶어요.▷김태현 : 판사들이요?▶윤상현 : 판사들이 사법독립을 지키는 건 여러분이에요. 제가 지난 국정감사장에서도 수많은 어떤 법원관계자들, 높은 분들한테 호소했습니다. 사법부 독립을 지킬 분들은 바로 여러분이다. 사법부 파괴에 대해서 목소리를 내라, 그리고 재판 재개해라. 그것이 대한민국의 사법부 독립을 지키는 유일한 길이다라고 말씀을 드렸거든요.▷김태현 : 그 행동을 나서고 있다, 행동을 재판 재개로 해서.▶윤상현 : 재판 재개를 해라.▷김태현 : 알겠습니다. 최근에 한덕수 전 총리 판결 이야기를 해 보면요. 일부가 무죄취지로 파기환송된 거예요. 대부분 다 유죄가 나오고, 일부요. 그러니까 계엄선포 전 국무회의 연 거 이 부분에 대해서 무죄가 선고됐는데요. 그런데 비상계엄은 위헌·위법함이 의심의 여지가 없다 이렇게 못을 박았거든요.▶윤상현 : 비상계엄은 국민의 기본권을 침해한 위헌·위법임이 의문의 여지가 없다라고 했습니다.▷김태현 : 이 판결은 어떤 의미가 있다고 보시는 거예요?▶윤상현 : 그러니까 12.3 비상계엄에 대해서 위헌·위법은 의심의 여지가 없다. 그리고 12.3 비상계엄은 내란이다라고 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 그리고 내란이라는 것에 대해서 한덕수 전 국무총리의 내란행위를 분절을 해서 평가를 합니다. 일단 조금 전에 말씀하신 계엄선포 전에 대통령에게 국무회의 심의를 요청한 것은 이것은 무죄취지이고, 계엄선포 이후에 이상민 장관과 더불어서 언론사에 단전·단수 논의를 한 거라든지, 국무위원들한테 서명을 종용한 거라든지 이런 것은 유죄다. 그러니까 어떤 내란에 대한 정의, 행위에 대한 정의를 우리가 형법 87조를 보면 국토를 참절(僭竊)하거나 국토를 빼앗는 겁니다. 국토를 참절하거나 국헌문란 목적의 폭동을 일으키는 걸 내란이라고 했는데요. 국헌문란 목적의 의미를 좀 더 엄격하게 평가한 겁니다. 국헌문란 목적에 미필적 인식이 있다거나 또 그 지향, 이 실현을 지향을 한다거나 최소한 그 결과를 용인하려는 의도가 있어야 돼요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 이 세 가지 엄격한 기준에 의해서 한덕수 전 국무총리의 내란행위를 분절시켜서 판단한 거지요.▷김태현 : 그래서 일부가 무죄가 났는데요. 어쨌든 12.3 비상계엄은 위헌·위법한 행위다라는 거를 명시를 했고, 그래서 우리 의원님이 당에서 입장을 정리해서 얘기할 때다 이렇게 말씀하신 거잖아요.▶윤상현 : 얘기를 해야지요. 대법원의 첫 판단이 내란이다, 12.3 비상계엄이 내란이다는 첫 판단이 내려졌거든요. 위헌·위법한 행위라고 하더라도 반드시 내란으로 직통되지는 않습니다. 형법상 내란죄는 87조 국헌문란 목적의 폭동을 일으키는 것이 내란인데요. 형법 91조에 보면 국헌문란이라는 것의 상세한 정의가 나와 있어요.▷김태현 : 네, 말씀하셨던 거요.▶윤상현 : 헌법과 법률의 그 절차에 의하지 아니하고 기능을 정지시킨다. 헌법상 국가기관을 전복시키거나 권능행사를 불가능하게 하려고 한다. 그러니까 대법원에서는 이 계엄이 있는데, 예를 들어서 국가권력을 수호하는 이 집단이 군대를,▷김태현 : 보냈다?▶윤상현 : 국회에 집어넣어서 계엄해제 표결을 방해하려고 국회의 권능을 무력화시키려고 했다. 국회를 무력으로 침탈했다. 이것은 내란행위이다.▷김태현 : 그러니까 당에서 입장을 정리해야 된다는 게요.▶윤상현 : 당에서 우리가 내란이다 아니다 또 의견이 분분하지 않습니까? 이런 대법원의 판단을 존중해야지요. 그리고 내란임을 우리가 스스로 이것을 인정을 하고, 거기에 대한 입장 정리를 해야 된다. 우리는 어떤 집단입니까? 보수진영이라는 게 헌법과 법질서를 지키고, 자유민주주의 시장경제 가치를 지향하는 진영 아닙니까. 그러면 우리가 헌법과 법률을 지켜야 되는데, 국가권력이 헌정질서를 무너뜨리려고 한 그 시도에 대해서 우리는 그것을 존중을 해야지요. 그리고 우리가 왜 지금 조희대 대법원장 탄핵문제에 대해서 이렇게 조작기소 특검법에 대해서 싸우고 있습니까? 헌정질서를 파괴하려고 하는 저 민주당에 대해서, 압제에 대해서 싸우고 있지 않습니까. 그러면 우리 스스로 헌법질서를 지킨다는 거, 우리가 잘못한 것에 대해서 우리 스스로 공동의 어떤 입장표명을 해야 된다는 게 바로 우리들이 가져야 할 기본적인 자세라고 생각을 하는 겁니다.▷김태현 : 그러면 입장 정리하고 12월 3일에 또 사과하고 이렇게 연결되는 거지요?▶윤상현 : 당연히 12.3 비상계엄에 대해서 우리가 사과를 해야지요. 작년같이 뭐 민주당의 의회폭거가 12.3 비상계엄을 불러일으켰다. 장동혁 대표가 1주기에 사과한 그런 식의 사과는 하나 마나이다. 정말로 우리가 사과를 통해서 통렬한 반성과 성찰, 그래서 우리가 다시 태어나겠다는 그런 몸부림이 있는 그런 시도를 해야 될 때다 이런 말씀을 드립니다.▷김태현 : 의원님, 그러면 이거 장동혁 대표가 이 판결에 대해서 “내란몰이로 연명해온 이재명 정권에 사법부가 철퇴를 내렸다.” 이거 논평 잘못 나간 거 아니에요?▶윤상현 : 어느 거요?▷김태현 : 장동혁 대표가 한덕수 전 총리 판결에 대해서 “내란몰이로 연명해온 이재명 정권에게 사법부가 철퇴를 내린 것이다.”▶윤상현 : 내란몰이를, 제거를 이재명 정부가 해 왔지요. 그런데 사법부가 철퇴를 내렸다 이게 무슨 말씀이신지 모르겠네요.▷김태현 : 이 얘기는 그러니까 이 얘기는 장동혁 대표의 반응이 잘못 나간 게.▶윤상현 : 나 이게 무슨 말씀인지 모르겠어. 철퇴를 내렸다고 하는데, 아마도 한덕수 이 판결 무죄취지로 파기환송한 이 부분에 대해서 얘기한 것 같아요.▷김태현 : 그러니까 당대표로서 이게 지금 의원님 말씀대로 하면 내란으로 대법원이 인정했으니까 인정하고 사과하고 앞으로 나아가야 된다 이 말씀이신데요.▶윤상현 : 앞으로 그게 우리가 국민들이 원하는 입장이라고 보니까요.▷김태현 : 그런데 장 대표가 이거 내란몰이 철퇴 내렸어, 이 판결로. 이렇게 얘기하면 의원님이 주문하신 것과 전혀 반대로 가겠다는 얘기인데요.▶윤상현 : 그러니까 저는 내란몰이 철퇴라는 게 아마 한 부분을 두고 얘기한 것 같은데요. 무슨 의미로 했는지 모르겠습니다.▷김태현 : 그러면 이렇게 되면 장 대표는 의원님이 요구하신 대로 안 할 것 같은데요?▶윤상현 : 그러니까 이게 장동혁 대표의 어떤 이 생각하고 많은 의원들의 생각이 다른 것도 사실입니다. 그래서 이런 문제에 대해서 의원총회에서 토론을 통해서 입장정리를 해야 된다. 우리는 입장정리가 없습니다.▷김태현 : 그러네요.▶윤상현 : 한목소리로 모든 현안에 대해서 얘기를 해야 되는데요. 지도부 따로, 의원들 따로. 완전히 따로 노는 이런 이 구조가 이게 참 어려운 과제입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 또 국민의힘으로서는 반가울 만한 판결이 하나 나왔어요. 한덕수 전 총리 판결은 국민의힘 입장에서 별로 반가울 것 같지는 않은데 좀 일부는 반가워하시더라고요. 그런데 진짜 반가워할 만한 판결이 하나 있지요. 추경호 대구시장 무죄요. 이거는 국민의힘 입장에서는 굉장히 반가운 판결이겠지요. 1심 무죄를 선고받았는데요.▶윤상현 : 그 판결은 당연한 겁니다. 계엄해제 표결을 방해하려고 뭐 이리 갔다 저리 갔다가 아니라 국회에 들어가려고 하는데 국회 경비대가 막고 있어서 못 들어간 겁니다. 그래서 피치 못하게 국회로 오라고 했다가 다시 당사로 가게 한 이유가 우리가 못 들어가서 그렇습니다. 거의 90여 명의 국회의원이 못 들어갔는데요. 당연한 거거든요. 이게 어떻게 20년 구형을 때려야 되느냐. 이게 얼토당토않은 기소다, 조작기소이다. 이게 바로 정치기소다라는 말씀을 드리는 겁니다.▷김태현 : 그래서 무죄가 나왔어요. 그런데 장동혁 대표는 “당내 내란세력에 대해 조치하겠다.” 안철수 의원 “유죄 기우제 지낸 무리를 단죄할 시간.” 의원님이 계속 통합 말씀하시잖아요.▶윤상현 : 저는 어떤 친한계 의원이 특검에 가서 참고인조사도 받고, 증언대도 섰습니다. 그분들이 어떤 기억과 양심에 따라서 의견 진술을 했거든요. 이걸 이런 식으로 서로 의견이 다르다고 해서 단죄하고, 처벌하고, 징계하겠다. 이게 바로 분열의 정치다. 우리가 하나로 의견을 모아야 되지 않습니까. 서로 다 예를 들어서 의견이 서로 다르더라도 어떤 그 공간을 인정해 주는 게 건강한 정당 아닙니까. 저는 참 안타깝습니다. 우리 안철수 의원께서 채상병특검법 찬성하지 않았습니까.▷김태현 : 특검은 다 찬성이었어요.▶윤상현 : 그때 우리 김태흠 충남지사가 맨날 공개적으로 탈당을 요구해서 그걸 막은 게 저거든요. 서로 다른 의견을 허용하는 게 그게 바로 강한 정당이다. 이런 식으로 징계하고 배제하고 내쫓으면 누가 이 당에 남습니까. 지금은 단절, 분열을 얘기할 때가 아니라 통합을 얘기할 때이다. 과거의 어떤 분열이 아니라 미래의 통합으로 나아가야 할 시점이다. 그래서 대표가 이런 데에 대해서 좀 선제적으로 나갔으면 하는 바람입니다.▷김태현 : 결국은 이게 한동훈 의원 거취와 관련되는 건데요. 복당에 관해서 의원님 얼마 전에 인터뷰 보니까 심리적 저항선이 높다. 그러니까 한동훈 의원의 징계는 이게,▶윤상현 : 심리적 제가 심리적 저항선이 높다고 하는 게 어차피 종국적으로 같이 가야 됩니다. 왜 같이 가야 합니까? 2028년 총선 이겨야 되지요. 안 그렇습니까? 자유민주 공화정을 파괴하는 저 민주당에 맞서서 우리가 과반 이상을 획득해야 되는 거 아닙니까. 그러면 뭉쳐야 돼요. 뭉쳐야 되는데 뭉치지 못해요. 이 복당의 심리적 저항선을 국회의원들이 이걸 높게 설정해 놨어요. 그건 하나의 현실을 얘기하고요. 그래서 제가 오동석장(오세훈-한동훈-이준석-장동혁) 연대, BTS(band together stronger) 연대를 얘기하는 거고요. 우리가 정당개혁을 하자는 거고요. 그리고 또 한동훈 의원의 진솔한 고백이 있어야 됩니다. 이런 식으로 얘기를 하는 겁니다.▷김태현 : 낮춰 가야 된다는 말씀이시지요?▶윤상현 : 단계적으로 낮춰 가야 된다 이 말씀을 드리는 겁니다.▷김태현 : 한동훈 의원도 노력하고, 당내 중진의원들도 노력하고.▶윤상현 : 한동훈 의원도 노력하고, 우리들도 노력을 하고요. 금방 복당이 될 수 있는 환경이 아니기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다.▷김태현 : 낮춰가는 노력을 해야 된다 이 말씀이셨어요. 알겠습니다. 의원님이 지금 법사위에 계시지만 외통위원장도 하셨고, 워낙 국민의힘의 외교안보 전문가이시니까 그거 좀 여쭤볼게요. 미국이 북미회담 성사를 위해서 북한과의 종전선언까지 검토했다는데요. 북한은 미국이 받아들이기 어려운 조건을 제시해서 무산됐다 뭐 이런 보도가 있거든요.▶윤상현 : 아마도 어려운 조건이라는 것은 너희 우리 핵보유국으로 인정하고, 선제적으로 대북제재를 해제해라 이런 얘기가 오가지 않았을까. 그래서 종전선언, 또 뭐 연락사무소 설치, 또 핵 폐기 문제제기 안 하겠다. 이것은 우리가 이런 걸 생각했습니까? 생각 안 했지요. 그래서 제가 4, 5년 전부터 계속해서 얘기한 겁니다. 북핵 폐기에서 북핵 관리정책으로 미국이 이미 변화돼 있다. 심정적으로 변화돼 있습니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까. 만약에 북미정상회담, 이번에 북미정상회담이 이루어질 가능성 제가 0%라고 말씀드리지 않았습니까. 국정원은 50 대 50이라고 얘기합니다. 0%입니다. 미리 시진핑을 만났어야 되거든요. 만나지 않았습니다.▷김태현 : 김정은이요?▶윤상현 : 네. 그리고 시진핑이 미국하고 중국하고 러시아 딱 불러놓고 세계 최고의 지도자임을 시진핑이 등극하려고 하는데, 북미정상회담 가지고 빛이 바래지는 걸 원하겠습니까?▷김태현 : 중국이?▶윤상현 : 원하지 않지요. 그렇기 때문에 0%라고 얘기했는데요. 북미 간에 앞으로의 정상회담 반드시 100% 이루어집니다. 그것은 100%입니다. 결국 레임덕에 트럼프는 어떻게든 외교적인 성과를 내려고 한다. 그게 바로 북미정상회담이다. 그것을 심리적으로 이용하는 게 김정은이다. 김정은이 왜 이번에 안 해 주냐, 몸값을 올려야지요. 적대시 정책을 폐기해라. 예를 들어서 한미연합훈련 폐기하고, 핵보유국임을 사실상 인정을 하고, 대북제재 해제해라. 이런 정도의 성의를 보여라. 이게 몸값을 올리는 거고요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 또 하나는 시간은 김정은 편입니다. 지금 상하원 완전히 민주당이 석권하지 않았습니까? 트럼프는 어떻게든 쫓기는 입장이고요. 김정은 보세요. 중국 뒷배 가지고 있지요, 러시아하고 군사협력 고도화되지요. 시간이 내 편인데 안달난 건 트럼프이다. 그래서 몸값은 계속 올라가고, 시간은 완전히 김정은 편이고요. 그래서 결국 한국을 제치고 코리아 패싱하고 통미봉남으로 가고요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 반드시 북핵 폐기는 없어집니다. 북핵 관리정책을 하고요. 핵군축회담으로 돌아간다. 그러면 이번에 얘기한 검토한 이 협정, 소위 이 종전선언, 주한미군 철수, 평화협정 이런 논의가 급물살을 타고 이루어지면요. 대한민국 핵재앙이 옵니다.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 그래서 제가 4, 5년 전부터 제한적 의미의 자위적 핵무장 논의를 시작하자. 물론 이제는 미국 상하원을 전부 다 민주당이 쥐고 있기 때문에 그걸 논의하기가 쉽지 않아요. 그래서 트럼프 때 이미 논의를 시작하자고 제가 얘기한 겁니다. 그래서 북미 간의 정상회담 100% 오고요. 북핵관리가 아니라, 북핵폐기가 아닌 관리정책. 핵비확산정책으로 바뀌고요. 북한을 명실공히 사실상 핵보유국으로 인정을 미국이 한다. 한국에 핵재앙이 온다. 그때는 어떻게 하겠느냐, 그 책임 누가 지겠느냐. 이재명 정부가 질 수밖에 없다. 자위적 핵무장 논의 제한적 의미에서 이미 시작할 때가 너무 늦었다. 지금이라도 하자 이런 말씀을 드리는 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 제가 법사위 이슈부터 외교·안보 이슈까지 쭉 짚어봤습니다. 여기까지 하도록 할게요. 국민의힘의 윤상현 의원이었습니다. 감사합니다.▶윤상현 : 감사합니다.