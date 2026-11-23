▲ 이란 테헤란의 혁명수비대 국립항공우주공원에 전시된 미사일

이란이 새로운 미사일 발사대를 공개하며 미국을 향해 재차 강경한 메시지를 발신했습니다.현지시간 22일 AFP 통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 전날 국영 방송을 통해 액체연료 추진 미사일 2발을 동시에 발사할 수 있는 미사일 발사대를 최초로 공개했습니다.국영 방송이 공개한 영상에는 아흐마드 바히디 IRGC 총사령관과 마지드 무사비 IRGC 항공우주군 사령관이 차량에 탑승한 채 미사일과 발사대 등 각종 군사 장비가 늘어선 지하 미사일 기지를 둘러보는 모습이 담겼습니다.바히디 사령관은 "(지금까지) 우리의 적이 입은 피해는 시작에 불과하다"며 "우리는 그들이 굴욕을 당하는 모습을 목격하게 될 것"이라고 국영 방송에 말했습니다.미국과 이스라엘의 공격 재개 가능성이 거론되는 상황에서 이란이 자국의 미사일 전력을 재차 과시하고 나선 것입니다.앞서 이란은 이달 초에도 탄도미사일과 순항미사일, 발사대 등이 배치된 새로운 지하 미사일 기지를 공개한 바 있습니다.이는 이란이 미국과 이스라엘의 공습에도 군사적 대응 능력을 유지하고 있음을 과시하고, 미국의 추가 공격에도 강력히 맞서겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이됩니다.이란이 실제 공습에 대비해 핵심 무기 시설을 지하로 이전하는 등 대비를 마쳤다는 관측도 나옵니다.미국과 이스라엘은 지난 2월 28일 이란에 대한 공습을 시작한 이후 미사일 전력과 핵시설 등을 집중적으로 타격했으나, 이란의 미사일 전력이 실제로 얼마나 약화했는지는 불분명한 상황이라고 AFP통신은 짚었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)