▲ 지난해 5월 22일(현지시간) 트럼프 밈코인 투자자 초청 만찬이 열린 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽 앞 시위대

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 22일 자신의 이름을 딴 가상화폐 '트럼프 밈코인'($트럼프) 투자자들을 초청해 저녁 식사를 함께합니다.그러나 코인 가격 급락 속에 좌석 185석을 채우는 데도 어려움을 겪은 것으로 전해졌습니다.월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 인근 버지니아주 스털링에 있는 트럼프 내셔널 골프클럽에서 $트럼프 보유자들을 대상으로 만찬을 엽니다.이는 트럼프 내셔널 골프클럽에서 지난해 5월에 이어 두 번째 만찬입니다.당시에는 트럼프 대통령과의 접점을 찾으려는 이들이 220석을 두고 경쟁을 벌였습니다.그러나 이후 $트럼프 코인 가치가 약 90% 폭락하면서, 이번에는 초청 규모를 185석으로 줄였음에도 좌석을 채우는 데 어려움을 겪고 있다고 WSJ은 전했습니다.가상화폐 시장조사기관 카이코에 따르면 이번 행사 발표 후 2주간 $트럼프 거래량은 약 35% 감소했고, 가격은 9% 하락했습니다.트럼프 대통령 2기 취임 즈음인 지난해 1월 $트럼프 가격은 개당 약 74달러(약 10만 원)까지 치솟았으나 지금은 1달러 아래로 내려앉았습니다.반면 트럼프 대통령은 이 밈코인 로열티로 6억 3천500만 달러(약 8천500억 원)를 벌었습니다.이번 만찬에서 $트럼프 상위 보유자 29명은 트럼프 대통령과의 VIP 리셉션 참석 자격을 얻습니다.상위 4명에게는 18K 금이 들어간 트럼프 시계가 제공되는데, 최소 100만 개(약 85만 달러 상당) 이상의 $트럼프를 보유해야 한다는 조건이 붙었습니다.만찬 웹사이트에는 대통령과의 개별 비공개 면담은 불가하다는 점도 명시됐습니다.VIP 리셉션 참석자 중에는 가상화폐 에어드롭(이벤트성 무상지급) 사이트 설립자 모르텐 크리스텐슨도 있습니다.크리스텐슨은 $트럼프 7만 5천 개를 개당 평균 1.70달러에 매수하는 동시에 비슷한 코인을 무기한 선물로 공매도해 가격 하락 위험을 헤지 하는 방식으로 만찬 참석 자격을 확보했습니다.그는 지난해 약 1천200달러를 내고 참석했던 것과 달리, 올해는 이러한 전략으로 오히려 6달러의 수익을 냈다고 밝혔습니다.그는 자신의 소액 수익에 대해 "커피 한 잔 값 정도"라고 말했습니다.지난해 만찬에서 $트럼프 최대 보유자였던 가상화폐 억만장자 저스틴 선은 이번엔 불참하는 것으로 알려졌습니다.그는 지난해 트럼프 일가의 가상화폐 기업 월드 리버티 파이낸셜이 추가 투자를 거부한 자신의 디지털 토큰을 동결했다며 소송을 제기했습니다.이번 행사는 최근 중간선거에서 공화당이 패배해 내년 1월부터 민주당이 상·하원 다수당을 차지하게 된 상황에서 열렸습니다.민주당 지도부는 트럼프 대통령의 가상화폐 사업을 포함한 사업 전반에 대한 의회 조사를 준비하고 있습니다.(사진=게티이미지)