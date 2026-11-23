▲ 1달러 지폐의 조지 워싱턴 초상

미국 초대 대통령 조지 워싱턴의 머리카락 한 줌이 경매에서 4천달러, 우리 돈으로 약 538만 원에 낙찰됐다고 BBC 방송이 현지시간 22일 보도했습니다.보도에 따르면 이 머리카락은 1799년 워싱턴이 사망하기 직전 그를 만났던 존 개즈비의 소유로, 이후 수집가 존 K. 래티머가 개즈비의 후손에게서 입수했습니다.이 경매는 현지시간 21일 미국 사우스캐롤라이나주 리치먼드 옥션에서 열렸고 낙찰자 신원은 공개되지 않았습니다.리치먼드 옥션 웹사이트에 게시된 개즈비 손녀 줄리아 텐 아이크 맥블레어의 1928년 증언에 따르면 1799년 당시 버지니아주 알렉산드리아 마을에 살던 개즈비는 워싱턴이 그해 말 별세하기 얼마 전 그를 저녁 식사에 초대했습니다.개즈비는 1798년과 1799년 두 차례에 걸쳐 워싱턴의 생일 축하연을 마련하기도 했습니다.맥블레어는 조부가 워싱턴의 생애 마지막 날들의 우정과 교류의 증표로 머리카락을 얻었으며 이를 액자에 넣어 워싱턴 시티 자택의 워싱턴 초상화 아래 걸어뒀다고 회고했습니다.이번 낙찰가는 워싱턴 머리카락의 역대 경매 최고가는 아닙니다.2021년에는 워싱턴의 임종 직전이나 사후에 채취된 것으로 추정되며 목걸이 펜던트에 보관됐던 머리카락 세 가닥이 약 4만달러, 우리 돈으로 약 5천384만 원에 팔린 바 있습니다.현재 워싱턴의 옛 사저인 마운트 버넌 박물관에는 최소 50점의 머리카락 표본이 소장돼 있습니다.마운트 버넌 측은 친구나 사랑하는 사람의 머리카락을 전시하는 풍습은 19세기에 절정에 달했으나 워싱턴 가문 같은 부유층 사이에서는 오래전부터 인기가 있었다고 설명했습니다.머리카락 외에도 워싱턴 관련 유품은 경매 시장에서 높은 가격에 거래되고 있습니다.지난 7월에는 1776년 독립전쟁 당시 워싱턴이 대륙군에 지원을 요청했던 친필 서명 편지가 10만 9천800달러, 우리 돈으로 약 1억 4천778만 원에 낙찰됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)