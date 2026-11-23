▲ 미 연방의회 의사당

내년 1월 미국 새 연방의회가 출범하면 미 정치사에서 기록적인 '거대 야당'의 시대가 도래할 전망입니다.야당인 민주당이 연방의회 하원에서 34년 만에, 상원에서 16년 만에 가장 많은 의석을 확보했기 때문입니다.현지시간 22일 중간선거 접전지역 개표 작업이 막바지 단계에 접어든 가운데 민주당 척 허버드 후보(노스캐롤라이나 제5선거구)가 공화당 현역 하원의원 버지니아 폭스를 꺾으면서 민주당 하원 의석이 258석으로 집계됐다고 AP 통신이 전했습니다.이는 1992년 빌 클린턴 대통령의 첫 당선과 함께 치러진 선거에서 민주당이 확보했던 하원 의석(258석) 이후 최대 규모입니다.이보다 앞선 1990년 중간선거에서 야당이던 민주당은 하원 267석을 얻었습니다.민주당의 하원 의석은 1930년대 프랭클린 루스벨트 대통령 시절 300석을 넘기도 했습니다.총 435명을 뽑는 하원 선거에서 아직 결과가 확정되지 않은 곳은 개표가 진행 중인 미네소타주와 테네시주 각 1곳, 다음 달 결선투표를 치르는 루이지애나주 2곳 등 모두 4곳입니다.민주당은 남은 선거구에서 절반 이상 승리하면 260석을 넘깁니다.민주당은 상원에서도 개표가 늦어진 미시시피·알래스카주의 선거를 모두 승리해 전체 의석(100석)의 절반을 훌쩍 넘는 56석을 확보한 상태입니다.민주당 상원 의석은 2010년(58석) 이후 가장 많습니다.당시 민주당은 버락 오바마 대통령 1기의 여당이었습니다.야당이던 시절 기준으로 보면 1990년 중간선거에서 얻었던 56석과 같은 규모입니다.이처럼 역대 중간선거만 놓고 따질 경우 민주당은 상·하원에서 36년 만에 가장 큰 거대 야당으로 자리매김해 2기 집권 반환점을 돌게 될 도널드 트럼프 행정부에 강력한 견제력을 행사할 것으로 전망됩니다.클린턴·오바마 대통령을 배출했던 과거 선거 때와 비슷한 흐름을 이어가게 된 민주당은 2028년 대선에서 정권 교체와 또 한 차례의 역대급 의회 장악력을 기대해 볼 수 있게 된 셈입니다.특히 공화당의 오랜 '텃밭'으로 여겨지던 텍사스, 캔자스, 알래스카, 미시시피, 캐롤라이나 등지에서 보여준 선전은 민주당이 미국 정치 지형을 유리한 구도로 재편할 것이라는 관측도 가능케 합니다.다만, 내년 1월 3일 새 회기를 시작하는 의회에서 상·하원을 모두 장악하는 민주당이 유권자들의 압도적 지지를 성과로 구현하는 과제에 실패할 경우 오히려 역풍을 맞을 수도 있다고 AP는 짚었습니다.제이슨 크로 하원의원(민주·콜로라도)은 "정말이지 우리는 압박감을 느껴야 한다"며 "국민을 위해 성과를 내야 한다는 절박함을 느끼지 못하는 사람은 이 의사당 돔 아래에 있을 자격이 없다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)