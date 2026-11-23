▲ 투수 최고 연봉에 메츠 유니폼을 입는 스쿠벌

왼손 투수 태릭 스쿠벌(30)이 9년간 4억 5천만 달러(약 6천50억 원)라는 초특급 대우를 받으며 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠와 계약했습니다.MLB닷컴을 비롯한 미국 언론은 오늘(23일) 관련 사실을 일제히 보도하며 메츠 구단이 아직 공식 발표하지 않았지만, 계약서에는 트레이드 거부권과 옵트 아웃(일정 기간 후 계약 파기권) 거부권이 포함됐다고 전했습니다.스쿠벌은 계약금으로 4천500만 달러를 먼저 받고, 연평균 4천500만 달러를 급료로 가져갑니다.이번 계약은 야마모토 요시노부가 2023년 12월 로스앤젤레스 다저스와 사인할 때 세운 역대 투수 계약 최대 규모(12년 3억 2천500만 달러)와 저스틴 벌랜더와 맥스 셔저가 공동으로 보유한 투수 역대 최고 연봉(4천333만 달러)을 동시에 깬 신기록입니다.스쿠벌은 2024년과 2025년 아메리칸리그 사이영상을 내리 수상한 투수입니다.2020년 빅리그에 데뷔해 올해 트레이드 마감 시한 직전 다저스로 옮길 때까지 디트로이트 타이거스에서만 뛴 스쿠벌은 7시즌 통산 66승 44패, 평균자책점 3.02, 탈삼진 1천75개를 올렸습니다.스쿠벌은 지난 시즌 팔꿈치 뼛조각 제거 수술 여파로 6주간 뛰지 못했지만, 158⅔이닝 동안 탈삼진 186개를 기록하며 12승 7패, 평균자책점 2.72의 훌륭한 성적을 남겼습니다.올해 8월 다저스에 합류한 뒤로 5승 2패, 평균자책점 2.61을 거뒀습니다.(사진=게티이미지)