▲ 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장

4선에 도전하는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 아프리카 대륙의 전폭적인 지지를 확인했습니다.AP 등 외신 보도에 따르면 파트리스 모체페 아프리카축구연맹(CAF) 회장 겸 FIFA 부회장은 나이지리아에서 열린 CAF 총회에서 인판티노 회장에 대한 아프리카 54개 회원국의 만장일치 지지를 선언했습니다.모체페 회장은 "아프리카 54개 회원국 모두로부터 인판티노를 만장일치로 지지한다는 보고를 받았다"며 회원국 당 지원금을 2천500만 달러로 대폭 늘리겠다고 확정한 인판티노 회장을 향해 기립박수를 요청했습니다.이어서 "지난 5년간 CAF 회장으로 지내며 인판티노의 깊은 헌신을 직접 경험했다"며 "아프리카 54개국을 대표해 당신을 우리 후보로 지지한다"고 밝혔습니다.그러면서 "지원금은 원래 내년 1월에 지급될 예정이지만, 이렇게 뜨거운 박수를 보냈으니 내일 당장 들어올 것"이라고 농담을 덧붙였습니다.이날 총회장 둘째 줄에는 내년 3월 18일 FIFA 회장 선거에서 인판티노 회장과 맞붙는 프랑스 출신 필리프 디알로 후보가 앉아 이 광경을 지켜봤고, 기립박수에도 동참했습니다.2016년 FIFA 수장에 올라 4선에 도전하는 인판티노는 디알로, 일본의 다지마 고조와 3파전을 벌입니다.인판티노는 지난 7월 민간 투자자들에게 향후 월드컵 수익 지분을 매각하려다 거센 반발에 부딪혀 며칠 만에 계획을 철회하는 등 취임 이래 최대 위기를 겪었습니다.하지만 FIFA가 4년 주기 회원국 당 재정 지원금을 기존 1천만 달러에서 2천500만 달러로 대폭 인상하기로 하면서 재선 가도에 다시 탄력이 붙었습니다.FIFA 전체 211개 회원국 가운데 54표를 쥔 CAF의 지지는 선거 판세를 좌우할 결정적 요인이 될 수 있습니다.이에 앞서서는 남미축구연맹(CONMEBOL) 10개 회원국도 인판티노 회장 지지 의사를 재확인했습니다.3파전으로 치러지는 이번 FIFA 회장 선거는 1차 투표에서 3분의 2 이상을 득표해야 당선됩니다.1차 투표에서 기준을 넘기는 후보가 나오지 않으면 최하위 후보가 탈락한 뒤 2차 투표에서 단순 과반 득표로 최종 승자를 가립니다.(사진=게티이미지)