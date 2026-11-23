▲ 파이널스 우승 트로피 든 알카라스

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카를로스 알카라스(3위·스페인)가 세계 1위 알렉산더 츠베레프(독일)를 꺾고 남자프로테니스(ATP) 투어 시즌 최종전 ATP 파이널스(총상금 1천575만 달러)에서 처음으로 우승했습니다.알카라스는 이탈리아 토리노에서 열린 대회 단식 결승에서 츠베레프에게 2대 0(6:2 7:6<9:7>)으로 이겼습니다.지난해 이 대회 결승에서 얀니크 신네르(2위·이탈리아)에게 져 준우승했던 알카라스는 1년 만에 다시 오른 결승 무대를 승리로 장식하며 우승 상금 520만 달러(약 70억 원)를 받았습니다.올해 초 호주오픈을 제패하며 남자 선수 최연소 커리어 그랜드슬램을 달성한 알카라스는 앤드리 애거시(미국), 로저 페더러(스위스·이상 은퇴), 노바크 조코비치(12위·세르비아)에 이어 4개 메이저 대회와 ATP 파이널스를 모두 제패한 4번째 남자 선수가 됐습니다.스페인 선수가 이 대회에서 우승한 것은 1998년 알렉스 코레차 이후 처음입니다.페더러, 조코비치와 함께 '빅3'로 묶였던 라파엘 나달(은퇴·스페인)조차 끝내 정상에 오르지 못했을 정도로 이 대회는 유독 스페인 선수에게 우승 문턱이 높았습니다.알카라스는 올해 오른쪽 손목 부상으로 시즌 중반 4개월 넘게 코트를 떠났습니다.하지만 시즌 막판 빈 오픈과 파리 마스터스에 이어 ATP 파이널스까지 3개 대회 연속 우승하며 14연승을 달렸습니다.알카라스와 츠베레프는 이번 주 이탈리아 볼로냐에서 개막하는 국가대항전 데이비스컵 파이널8에 각각 스페인과 독일 대표로 나설 예정입니다.다만 츠베레프는 발목 문제 때문에 출전을 장담할 수 없는 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)