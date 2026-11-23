▲ 지난 4월 13일 경기 고양 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의.

전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 방침과 관련해 "도를 넘어선 것"이라고 비판하며 "행동으로 나서야 한다"는 입장을 밝혔습니다.강 의장은 어젯밤(22일) 법원 내부망 코트넷에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 제목의 글을 올려, 한덕수 전 국무총리 사건 전원합의체 판결을 계기로 민주당이 조 대법원장 탄핵을 추진하는 것에 대해 "최근 일부 정치권의 사법부 독립에 대한 침해의 정도가 우려스렵다"고 밝혔습니다 강 의장은 "조 대법원장이 그동안 보여온 행적을 모두 지지하는 것은 아니"라면서도 "이번 판결을 계기로 대법원장을 탄핵소추하겠다는 것은 도를 넘어선 것"이라고 지적했습니다.이어 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다"며 "판결의 결론을 탄핵 사유로 삼는 전례가 생기면, 앞으로 법관은 판결문을 쓰면서 정치권의 반응을 살피게 될지도 모른다"고 짚었습니다.그러면서 강 의장은 오는 30일 개최되는 전국법관대표회의 정기회의를 언급하며 "우리가 처한 상황은 나약한 선언문으로 해결되지 않을지도 모른다"며 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)