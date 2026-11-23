▲ 아마존

아마존이 이스라엘계 인공지능 스타트업 데카르트를 약 75억 달러, 우리 돈 10조 원에 인수하는 협상의 막바지 단계에 있다고 파이낸셜타임스가 보도했습니다.소식통은 이르면 다음 주 초 거래가 성사될 수 있다고 전했습니다.2023년 이스라엘 엔지니어 3명이 세운 데카르트는 엔비디아 칩에 맞춰 만든 AI 모델을 다른 칩에서도 돌릴 수 있게 해 주는 소프트웨어를 갖고 있습니다.아마존이 지난해 내놓은 자체 AI 칩 '트레이니엄3'도 일찍 도입한 만큼, 이번 인수가 엔비디아 의존도를 낮추려는 아마존 전략에 힘을 실을 것이라는 분석이 나옵니다.인수가 성사되면, 엔비디아가 투자한 스타트업이 엔비디아 견제에 나선 아마존의 품에 안기게 됩니다.이번 인수가는 지난 5월 엔비디아 등에서 투자를 받으며 인정받은 기업가치 40억 달러의 두 배 가까운 수준입니다.앞서 앤트로픽도 데카르트를 60억 달러에 인수하는 방안을 검토했다가 계획을 접은 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)