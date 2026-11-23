▲ 데지레 두에

경기 도중 부상으로 쓰러진 파리 생제르맹(PSG)의 핵심 공격수 데지레 두에(21·프랑스)가 결국 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열 진단을 받고 수술대에 오르게 됐습니다.영국 BBC 보도에 따르면 두에는 이달 말 오른쪽 무릎 전방십자인대 수술을 받을 예정입니다.두에는 어제(22일) 프랑스 니스의 알리안츠 리비에라 스타디움에서 열린 니스와 프랑스 리그1 원정 경기(3대2 승) 전반 막판 상대 선수와 접촉 없이 다리가 어색하게 꺾이며 쓰러졌고, 눈물을 흘린 채 얼굴을 가리고 들것에 실려 나갔습니다.이번 시즌 PSG 공격을 이끌어 온 두에에게는 큰 악재입니다.두에는 2025-2026시즌에도 종아리와 햄스트링 부상으로 13경기에 결장한 바 있습니다.PSG는 이어지는 주축 선수들의 줄부상에 한숨이 깊어졌습니다.지난달 FC바르셀로나전에서 전방십자인대 파열 부상을 당한 흐비차 크바라츠헬리아가 이미 전력에서 이탈한 가운데, 두에마저 같은 부상으로 장기 결장이 불가피해졌습니다.(사진=게티이미지)