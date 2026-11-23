▲ 세 번째 득점에 기뻐하는 이강인

이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 후반 교체 투입돼 45분을 뛰며 팀의 완승에 힘을 보탰습니다.이강인은 오늘(23일) 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 열린 헤타페와 라리가 13라운드 원정 경기에서 후반 시작과 동시에 조니 카르도주와 교체 투입돼 45분간 그라운드를 누비며 팀의 3대0 완승에 기여했습니다.디에고 시메오네 감독이 4-2-3-1 포메이션을 가동하며 훌리안 알바레스를 최전방에 세운 가운데 이강인은 2선 중앙 공격형 미드필더 역할을 맡았습니다.이강인이 올 시즌 리그 경기를 벤치에서 시작한 것은 데뷔전인 말라가전(2대0 승)과 9∼10월 A매치 4연전 직후 치른 지난달 11일 데포르티보 알라베스전(2대1 승)에 이어 이번이 세 번째입니다.이번 시즌 아틀레티코가 치른 공식전 16경기 중 15경기에 출전해 2골 1도움을 기록 중인 이강인은 지난 9월 17일 오사수나와의 라리가 경기에서 터뜨린 시즌 2호 골 이후 공격포인트를 추가하지 못하고 있습니다.오늘도 적극적으로 득점 기회를 엿봤지만 끝내 공격포인트를 올리지는 못했습니다.두 차례 슈팅이 유효슈팅으로 이어지지 않았지만, 패스 성공률 90%(18/20)에 결정적 기회 창출 2회, 롱패스(2/2)와 크로스(1/1) 성공률 100%를 기록하며 후반 공격 전개에 중요한 역할을 했습니다.아틀레티코는 최전방 공격수로 나선 알바레스가 전반에만 도움 2개를 기록하며 일찌감치 승기를 잡았습니다.전반 10분 페널티지역 안에서 공을 잡은 알바레스가 뒤로 내준 패스를 알렉스 바에나가 지체 없이 중거리 슛으로 연결해 선제골을 뽑아냈습니다.전반 30분에는 코너킥에서 추가 골이 터졌습니다.알바레스가 높게 올린 공을 헤타페의 다비드 소리아 골키퍼가 펀칭하려다 놓쳤고, 뒤쪽에 자리 잡았던 카르도주가 골문으로 가볍게 밀어 넣었습니다.후반엔 이강인의 발끝에서 기회가 연출됐습니다.후반 38분 이강인이 알렉산데르 쇠를로트에게 날카로운 킬패스를 찔러 골키퍼와 일대일 기회를 만들어줬지만, 쇠를로트의 슛이 선방에 막혀 아쉬움을 삼켰습니다.3분 뒤에도 이강인이 하프라인 부근에서 공을 받자마자 몸을 돌려 쇠를로트에게 또 한 번 결정적인 패스를 연결했습니다.쇠를로트가 문전으로 질주하다 상대 수비수 제네 다코남의 파울과 페널티킥을 이끌어냈습니다.키커로 나선 알레한드로 그리말도가 침착하게 골키퍼를 속이고 골대 상단에 꽂아 넣으며 3대0 승리를 완성했습니다.직전 리그 경기에서 FC바르셀로나에 1대2로 역전패하며 7연승이 끊겼던 아틀레티코는 시즌 전적 10승 1무 2패(승점 31)를 기록하며 바르셀로나(승점 36), 레알 마드리드(승점 33)의 뒤를 이어 3위를 지켰습니다.(사진=게티이미지)