▲ 김민선

김민선이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 퀄리파잉 시리즈 최종전 4라운드에서 상위권에 오르며 미국 진출의 가능성을 높였습니다.김민선은 오늘(23일) 미국 앨라배마주 모빌의 RTJ 매그놀리아 그로브의 크로싱스 코스(파72)에서 열린 대회 4라운드에서 버디 7개를 잡고 보기는 1개로 막아 6타를 줄였습니다.중간 합계 14언더파 272타를 친 김민선은 전날 공동 10위에서 선두 메가 가네(미국·17언더파 269타)에 3타 뒤진 공동 4위로 뛰어올랐습니다.김민선이 대회 마지막 날인 5라운드에서 상위 25위(공동 순위 포함) 안에 들면 2027시즌 LPGA 투어 출전권을 확보합니다.유현조는 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄이는 데 그쳤지만, 중간 합계 10언더파 276타로 공동 19위에 자리했습니다.1996년생 이정은은 공동 25위(9언더파 277타), 이다연은 공동 41위(6언더파 280타)로 컷을 통과해 마지막 라운드에서 기회를 노립니다.1988년생 이정은은 공동 70위(2언더파 284타)에 머물러 컷 기준(3언더파 283타)을 통과하지 못했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)