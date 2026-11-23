<앵커>



서울 목동에서 열린 쇼트트랙 월드투어 3차 대회에서 남자 계주 대표팀이 금메달을 따냈습니다. 완벽한 호흡으로 짜릿한 역전극을 완성하며 이번 대회의 금빛 피날레를 장식했습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



목동 빙상장을 메운 3천500여 팬들의 환호 속에 결승 무대에 나선 남자 계주 대표팀은 111m 트랙 45바퀴를 도는 긴 레이스의 초반, 맨 뒤에서 기회를 엿봤습니다.



28바퀴를 남기고 신동민이 4위로 올라서며 역전극의 시동을 걸었습니다.



추격전의 선봉에는 '인코스의 장인'으로 불리는 이정민이 나섰습니다.



23바퀴를 남기고 절묘하게 안쪽을 파고들어 3위로 올라섰고, 17바퀴를 남기고 또 한 번 인코스 추월에 성공해 2위까지 치고 올라갔습니다.



이후 네덜란드와 치열한 선두 다툼을 펼치던 대표팀은 10바퀴 반을 남기고 바통 터치 때 마지막 승부수를 던졌습니다.



이정민이 신동민을 힘차게 밀어주며 선두를 꿰찼고, 이후 4명의 선수가 번갈아 온 힘을 다해 빙판을 지치며 네덜란드의 추격을 따돌렸습니다.



마지막 주자 임종언은 가장 먼저 결승선을 통과한 뒤 힘차게 포효했고, 대회 마지막 경기에서 쓴 짜릿한 금빛 역전극에 목동 빙상장은 열광의 도가니가 됐습니다.



완벽한 호흡을 뽐낸 계주 대표팀은 1차 대회에 이어 시즌 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다.



[이정민/쇼트트랙 국가대표 : 마지막 날 다 같이 웃을 수 있어서 되게 기쁜 것 같습니다.]



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여자 1,500m에서는 김길리가 은메달을 따내며 올 시즌 개인전 첫 메달을 수확했습니다.



최민정은 1,500m와 500m, 혼성 계주에서 모두 4위에 머물렀지만, 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 손을 흔들며 감사의 마음을 전했습니다.



2년 만에 국내에서 열린 월드투어에서 올 시즌 최다 금메달 3개를 수확한 우리 대표팀은 이번 주 중국 상하이 4차 대회에서 금빛 레이스를 이어갑니다.



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 하성원)