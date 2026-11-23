<앵커>



한덕수 전 총리의 내란 혐의 사건에서 대법원이 파기환송을 결정한 뒤, 민주당은 절차상 하자를 이유로 조희대 대법원장 탄핵 추진 카드를 꺼내들었습니다. 판결 내용도 탄핵 사유에 포함되는지에 대해서는 오락가락하는 모습을 보이면서, '보복성 탄핵' 아니냐는 비판이 나옵니다.



김관진 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당 '조희대 대법원장 탄핵소추 추진단' 첫 기자간담회.



"대법원장을 몰아내야 된다"는 등 거친 비판을 쏟아내며 '탄핵 여론 조성'에 나섰습니다.



탄핵 사유에 대해서는 이렇게 말했습니다.



[양부남/민주당 의원 : (판결에 이르는 심리 과정에서) 중대한 절차상 하자가 있다는 문제 제기가 지속적으로 되고 있습니다. 탄핵 사유가 충분히 된다고 보여집니다.]



한덕수 전 총리 대법원 판결 내용은 탄핵 사유에 포함되지 않는다고도 했습니다.



[노종면/민주당 의원 : 탄핵 추진단은 이번 판결의 내용에 대해서는 탄핵 사유로 삼지 않는다는 입장 분명하고요.]



민주당은 '상고심 3개월 이내 선고' 규정 위반과 합의기일을 선고기일로 변경한 점 등 절차를 탄핵 사유로 꼽고 있습니다.



앞서 민주당은 지난 19일 한 전 총리 판결 직후, 내란 부역을 정당화하려는 역사적인 왜곡이라고 비판했습니다.



하지만 '재판권 침해' 아니냐는 논란이 일자, 재판 내용은 탄핵 사유가 아니라고 했다가, 같은 날 다시 검토하겠다고 하는 등 오락가락하는 듯한 모습을 보였습니다.



[양부남/민주당 의원 (지난 20일) : (오전에 의총 백브리핑 때는 탄핵 사유에 들어가지 않는다고 하셨는데.) 제가 그리 이야기했어요, 했는데 오늘(20일) 우리 탄핵소추단에서 충분한 토론과 논쟁을 한 결과 검토할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다.]



국민의힘은 "탄핵 사유조차 끼워 맞추는 억지 탄핵"이라며 강하게 반발했습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 마음에 들지 않는 판결에 보복하겠다는 것인지, 앞으로 어느 법관이 정치권의 눈치를 보지 않고 재판할 수 있겠습니까.]



국민의힘이 탄핵 저지를 외치고 있는 가운데 민주당은 다음 달 안에 탄핵소추안을 본회의에서 처리하겠다는 방침을 분명히 했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 이소정)