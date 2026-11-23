▲ 안드레이 포드옐리셰프 주북 러시아 대사

북한 김정은 국무위원장이 집권 후 처음으로 주북대사들의 신임장 제정식에 참석해 패권과 팽창을 추구하지 않는다는 입장을 밝혔습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 어제(22일) 오전 조선노동당 중앙위 본부 청사에서 "인도네시아공화국, 스웨리예왕국(스웨덴), 윁남사회주의공화국(베트남), 로씨야련방(러시아), 브라질련방공화국, 체스꼬공화국(체코), 인디아공화국(인도), 필리핀공화국, 타이왕국, 방글라데슈인민공화국 신임대사들의 신임장"을 받았다고 보도했습니다.신임장을 제정 또는 봉정하는 절차는 파견국의 국가원수가 새로 부임한 대사에게 수여한 신임장을 주재국 원수에게 전달하는 외교적 행사입니다.행사에는 최선희 외무상이 참가했습니다.김 위원장은 신임 대사들과 기념사진을 찍고 연설에 나섰습니다.그는 외교특권과 특전의 보장을 약속한 뒤 올 3월 최고인민회의에서 "공화국 정부가 새로 구성되고 새로운 정강이 채택"됐다면서 그 내용을 소개했습니다.김 위원장은 시정방침은 "대내적으로는 국가의 전면적이며 자립적인 발전과 물질 문화 생활의 갱신을 기본목표로 하는 경제의 안정적이고 지속적이며 균형적인 장성을 우선시하고 인간중심, 인민 중심의 국가 사회제도를 공고발전시키며 대외적으로는 주권 수호, 안전 수호의 원칙에서 자주, 평화, 친선의 이념에 따라 대외관계의 확대 발전을 지향하는 것"이라고 강조했습니다.이어 "현시기 그 어느 때보다도 다사 다변하고 위기적인 국제정세 흐름에 주동적으로 대비하여 국가 주권과 안전 리익(이익), 발전권을 철저히 수호하는 것은 조선민주주의인민공화국 정부의 주되는 관심사"라고 강조했습니다.또 "마주하고 있는 안전 형세와 동아시아 지역의 정치군사적 환경은 우리로 하여금 충분한 안전감과 평화에 대한 확신성을 보장할 수 있는 힘과 능력을 절실히 요구하고 있다"며 "평화와 발전, 번영은 핵심적인 대외정책 가치관"이라고 소개했습니다.김 위원장은 또 북한이 "패권도 팽창도 추구하지 않는다"며 "강권과 강압은 조선민주주의인민공화국의 대외정책과 인연이 없다"고 강조했습니다.그러면서도 "우리의 권익을 충분하고 완벽히 보장하기 위하여 모든 것을 다할 것"이라고 말했습니다.이어 "호상(상호)존중과 평등, 호혜의 원칙에서 우리 국가의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 모든 나라들과 친선과 협조의 뉴대(유대)를 강화하며 전인류의 공동번영에 기여할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)