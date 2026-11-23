▲ 김아림의 LPGA CME그룹 투어 챔피언십 4라운드 경기 모습

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 2026시즌 화려한 피날레를 기대했던 김아림이 우승 문턱을 넘지 못했습니다.김아림은 오늘(23일) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 LPGA 투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1천100만 달러) 마지막 날 4라운드에서 버디는 4개에 더블보기 1개, 보기 2개를 적어내 타수를 줄이지 못했습니다.1라운드 공동 선두, 2라운드부터는 단독 선두를 달렸던 김아림은 합계 18언더파 270타를 쳐 공동 7위로 대회를 마쳤습니다.2020년 메이저 대회 US여자오픈을 제패한 뒤 2021년부터 LPGA 투어에 뛰어든 김아림은 통산 네 번째 우승을 다음으로 미뤘습니다.마지막 라운드에서 7타를 줄인 지노 티띠꾼(태국)은 합계 24언더파 264타를 적어내 2024년과 2025년 이어 3년 연속 이 대회 정상에 올랐습니다.이번 시즌 LPGA 투어 우승 상금으로는 가장 많은 400만 달러(약 53억8천만원)의 주인공이 된 티띠꾼은 이번 시즌 5승을 거두며 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국·시즌 4승)보다 많은 승수를 기록했습니다.이와이 아키(일본)가 티띠꾼에 2타 뒤진 합계 22언더파 266타로 2위를 차지했습니다.1타 차 단독 선두로 마지막 라운드를 시작한 김아림은 1번 홀(파5)에서 더블보기를 하면서 흔들렸습니다.2번 홀(파4)에서 버디를 했지만 3번 홀(파4)에서 다시 보기를 적어냈습니다.6번 홀(파5)과 7번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 잃었던 타수를 만회했지만, 전반에만 4타를 줄인 세계랭킹 2위 티띠꾼이 단독 선두로 치고 나갔습니다.후반 들어서는 13번 홀까지 버디 7개를 잡은 이와이 아키(일본)가 추격에 나서 티띠꾼과 공동 선두를 이루면서 치열한 우승 경쟁이 이어졌습니다.김아림은 11번 홀(파4)에서 버디를 잡았지만, 13번 홀(파4)에서 짧은 파 퍼트를 놓치는 바람에 공동 선두와의 격차가 4타로 벌어졌습니다.김아림은 이후 남은 5개 홀에서 타수를 줄이지 못해 추격의 실마리를 잡지 못했습니다.13번 홀(파4) 버디로 다시 단독 선두에 오른 티띠꾼은 17번 홀(파5)에서 두번째 샷을 그린 위에 올린 뒤 2퍼트로 마무리하며 이와이와의 격차를 2타로 벌렸습니다.티띠꾼과 같은 조에서 경기한 코르다는 4타를 줄이며 3위(합계 20언더파 268타)로 대회를 마무리했습니다.2019년 이 대회 우승자 김세영은 마지막 날 5타를 줄여 합계 18언더파 270타로 김아림과 함께 공동 7위에 올랐습니다.마지막 날 8타를 줄인 최혜진은 합계 17언더파 271타를 적어내 10위로 시즌 마지막 대회를 끝냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)