▲ 북한 영변 핵시설 단지 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

북한이 최근 증축한 영변 우라늄 농축시설에 원심분리기를 더 설치할 수 있다는 분석이 나왔습니다.미국 월스트리트저널은 이달 6일 촬영된 위성사진을 분석한 결과, 영변 핵 단지의 주요 농축 시설에 새 증축 건물이 이어 붙은 모습이 포착됐다고 현지시간 22일 보도했습니다.미 외교정책연구소의 샘 레어 연구원은 이 건물이 북한이 2024년 강선 농축시설에 원심분리기를 늘리려고 지은 별관과 비슷하다며, 원심분리기를 추가로 설치하기 위한 시설일 수 있다고 분석했습니다.월스트리트저널은 실제로 원심분리기가 들어설 경우 고농축 우라늄을 한 해 35㎏ 이상 더 생산할 수 있다고 전했습니다.다만 레어 연구원은 건물 위치가 원심분리기 설치에 적합하지 않아, 장비나 저장 공간 등 다른 용도로 쓰일 가능성도 있다고 덧붙였습니다.앞서 국제원자력기구도 영변 농축시설이 지난 9월 중순부터 증축돼 10월 말 외부 공사를 마쳤다고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)