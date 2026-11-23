<앵커>



최신 AI 모델을 쓴 부정행위 여파에, 객관식 문제를 풀고 점수를 받는 지금의 입시제도 자체를 손봐야하는 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.



수능 제도를 설계하고 이끌어왔던 교육 원로들은 어떤 생각을 갖고 있는지, 정경윤 기자가 들어봤습니다.



<기자>



SBS AI.기술연구소와 함께 오픈 AI 챗GPT의 최신 모델로 올해 수능 문제를 풀어봤습니다.



국어, 수학, 영어까지 모든 문제를 푸는 데 10분이 채 안 걸립니다.



결과는 모두 만점이었습니다.



구글 제미나이 네온의 경우 영어에서만 2문제를 틀렸습니다.



이렇게 AI가 순식간에 정답과 풀이까지 알려주는 시대.



적어도, 객관식 답을 찾는 지금의 수능으로 수험생의 역량을 평가하는 것은 시효가 지났다는 게 전문가들의 공통적인 견해입니다.



단답형이 아닌 서술형, 논술형 평가 확대는 필연적인 수순입니다.



[성기선/가톨릭대 교수 (전 한국교육과정평가원장) : 우리 수능과 비슷해요, (중국의) 가오카오가. 주관식 문항이 두 세 문항 들어옵니다. (답지의) 4분의 1 정도는 OMR 카드고 오른쪽 절반과 뒷면이 4분의 3에 해당되는 면이 주관식, 논술식 문항에 대한 답을 쓰도록 돼 있어요.]



초대 평가원장으로 수능 제도를 설계한 교육계 원로는 학교 교육의 변화를 먼저 주문했습니다.



문제 풀이, 정답 찾기가 아닌 생각의 힘을 기르는 훈련이 선행되어야 시험도 바뀔 수 있다는 것입니다.



[박도순/고려대 명예교수 (초대 한국교육과정평가원장) : AI가 대답할 수 있는 걸 꼭 문제로 내야 하느냐. 암기해야 할 걸 너무 많이 요구하는데, (학생들이) 스스로 발표하고 자기들끼리 토론하고, 이런 활동을 좀 더 많이 해야하지 않나 싶습니다.]



대학이 심층, 구술 면접 등의 평가를 더 확대해야 한다는 주장도 힘을 얻고 있습니다.



[성기선/가톨릭대 교수 (전 한국교육과정평가원장) : AI가 우리 교육의 민낯을 그대로 드러내 보이는 하나의 사건이 돼버린 거죠. 입시제도, 평가제도, 교육과정, 또 학교의 역할까지 근본적인 성찰이 필요한 시점입니다.]



다만, 입시제도의 근본적 변화를 위해서는 막대한 인력과 예산 투입은 물론, 평가의 공정성과 신뢰를 확보할 방안 마련이 숙제로 남아 있습니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 윤태호)