<앵커>



5달 전 9천 선을 넘어섰던 코스피는 반년도 안 돼서 절반 수준까지 떨어지면서 흔들리고 있습니다.



트럼프 대통령의 세금 부과 발언에 기준금리 인상 전망이 더해지면서 미국 증시의 AI·반도체 관련주가 직격탄을 맞았는데, 우리 증시에 미칠 영향은 어떨지, 최승훈 기자가 전해드립니다.



<기자>



주말 사이 불거진 새로운 걱정거리는 데이터센터 논란입니다.



트럼프 대통령이 해외에 데이터센터를 짓는 미국 기업에 세금을 물리겠다고 나선 것입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 20일) : 우리 기업들이 해외에 데이터센터를 짓도록 허용하지 않을 겁니다. 그들이 그렇게 할 수는 있지만, 그러면 엄청난 세금을 부과할 겁니다.]



현재 계획 중인 대형 데이터센터 중에 미국 내에 건설 예정인 물량은 절반 정도에 그칩니다.



아마존과 구글 등 4대 첨단기술 기업이 유럽에 75조 원 이상 투자를 약속했고, 인도와 말레이시아, 중동 등에서도 대형 프로젝트를 진행 중입니다.



트럼프 대통령 발언에 미국 회사들이 나라 밖 투자를 줄이게 되면, 삼성전자와 SK하이닉스는 물론 각종 기자재와 부품 회사들까지 영향을 받을 수 있습니다.



여기에 미국 연준이 다음 달 회의에서 금리를 더 올릴 거라는 전망도 불안을 더하는 요소입니다.



이런 상황에 금리까지 더 오르면 인공지능 관련 투자가 줄어들 거라는 우려가 커지는 겁니다.



불안한 외국인들이 주식을 팔아치우는데, 국내에는 받아낼 힘이 부족하다는 것도 문제입니다.



지난주 외국인 투자자들은 4조 5천억 원어치 주식을 순매도하면서, 코스피가 8% 가까이 떨어지는 데 큰 영향을 미쳤습니다.



[박상현/iM센터 리서치센터 전문위원 : 상반기만 하더라도 개인 투자자라든지 기관 투자자들이 외국인 물량을 좀 받아줬는데, 최근에는 외국인이 조금만 팔아도 주가가 크게 밀리는 양상이….]



다만 반도체 기업들의 실적 전망은 안정적이어서 최근 주가 하락이 지나치다는 분석도 이어집니다.



불확실성이 줄어들고 외국인들이 돌아와야 본격적인 반등이 가능할 텐데, 그 전까지는 출렁임이 큰 상황이 우리 증시를 짓누를 전망입니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 박태영)