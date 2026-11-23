오늘(23일) 전국에 비나 눈이 예상돼 나오실 때 우산 챙겨주셔야겠습니다.



강수는 오전에 중부지방부터 차츰 시작돼 오후에는 남부 지방으로도 확대되겠고요, 밤에 중부지방부터 차츰 그치겠습니다.



비의 양은 대체로 5~30mm 내외가 예상됩니다.



다만 강원 내륙과 제주 산지는 눈으로 내릴 수 있겠는데요.



특히 강원 북부 지역은 오전부터 낮 사이 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 오늘 최고 8cm의 많은 눈이 예상돼 대설특보가 내려질 수 있겠습니다.



오늘 그 밖의 강원과 경기 북동부는 오전에 어는 비가 내릴 수 있어 체감 거리를 넉넉히 하시고 감속 운전해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠고 바람이 강하게 불겠습니다.



다만 온난다습한 남서풍이 불어들면서 추위가 그리 심하지는 않겠습니다.



현재 서울 기온이 1.2도, 춘천 영하 2.2도로 어제 아침보다 5도가량 높게 시작하고 있습니다.



오늘 한낮에 서울 11도, 대구 12도, 대전과 광주는 13도까지 오르겠습니다.



비가 그친 뒤 밤부터는 다시 북쪽 한기가 유입되면서 내일과 모레에는 다시 영하권 기온이 나타나겠습니다.



(박세림 기상캐스터)