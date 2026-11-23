<앵커>



수능이 끝난 뒤 주말 내내 이어진 대학별 수시 논술 시험에서 AI 부정행위를 막기 위한 지침이 제각각이다 보니, 현장 불안과 혼란은 이어졌습니다. 엄격한 감독이 예고됐는데도 성균관대 시험장에서는 태블릿PC를 제출하지 않은 한 수험생이 알람소리로 적발됐습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



논술 시험이 치러진 성균관대 고사장.



1교시 시험 도중 한 수험생의 소지품에서 태블릿PC 알람이 울렸습니다.



대학 측이 전자기기의 전원을 끄고 제공된 지퍼백에 넣어 제출하라고 공지했지만 이를 어기고 적발된 것으로 전해졌습니다.



성대는 이번 논술에서 개인 필기구와 아날로그시계까지 반입을 전면 금지했습니다.



최근 확산된 AI 부정행위 의혹에 대학마다 초강수 대책을 내놓고 있지만 정작 현장에서는 구멍이 뚫린 셈입니다.



통제 기준이 대학마다 다르다 보니 수험생들의 불안과 혼란도 컸습니다.



동국대와 성대는 장신구와 귀마개 등 소지를 금지했고, 서강대와 숙명여대 등은 안경까지 일일이 검사했습니다.



[이용은/경기 화성시 : 최대한 의심받지 않게 하려고 준비 많이 한 것 같아요. 원래 안경을 끼는데 오늘은 렌즈로 바꿨어요.]



[유주영/서울 용산구 : 혹시라도 부정 행위로 발각될까 봐 일부러 휴대전화 같은 거 다 놓고 가라고, 뭐 그 이어폰 같은 거 있잖아요.]



초소형 카메라 등을 막겠다며 일회용 앞치마까지 배포됐지만 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 나옵니다.



[박승아/서울 강남구 : 효과가 있는 것 같긴 한데 사실 앞부분 말고는 다른 데는 안 가려지니까 살짝 좀 애매한 것 같아요.]



교육부는 대학별 고사가 끝날 때까지 각 대학, 대교협과 긴급 대응반을 가동해 부정행위 사례를 공유하고 재발 방지에 주력하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 :임동국, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 강윤정)