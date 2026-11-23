<앵커>



충남 태안군 인근 바다에서 실종됐던 어선 해광호가 수색 닷새째 되는 날, 바닷속에 침몰된 채 발견됐습니다. 해경은 여기 타고 있던 선원 7명을 찾기 위해 잠수부를 통한 수중 수색에 나섰습니다.



김규리 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 18일 새벽 1시 8분쯤, 충남 태안 해역에서 승선원 7명과 함께 실종된 어선 '해광호'.



한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명이 탑승하고 있던 해광호는 수색에 나선 지 닷새째 바닷속에서 침몰된 상태로 발견됐습니다.



해광호는 지난 17일 새벽 3시쯤 마지막 보고를 끝으로 연락이 끊긴 뒤, 다음날 새벽 1시쯤 연락이 닿지 않는다는 신고가 해양경찰에 접수됐습니다.



태안해양경찰서는 선박 위치 등 해양 정보를 종합 분석하는 시스템과 주변 화물선 레이더 영상 등을 통해 침몰 추정 지점을 특정했습니다.



이후 추정 지점에서 440m가량 떨어진 수심 약 53m 해저에서 해광호로 의심되는 물체를 발견했습니다.



어제(22일) 오후 2시쯤 해군 함정이 수중무인드론 활용해 정밀 수색에 나섰고, 1시간 반 뒤인 오후 3시 반쯤 해당 물체가 해광호 선체인 것으로 최종 확인됐습니다.



선체가 확인되면서 실종 선원 7명을 찾기 위한 수중 수색도 본격화됐습니다.



해경은 조류가 가장 약해진 어제 저녁 8시를 전후로 잠수구조대원 8명을 현장에 배치하고, 2명씩 조를 이뤄 선체 주변 수색에 나섰습니다.



해경 관계자는 오늘부터 기상악화가 예상되는 만큼 잠수구조 대원을 신속히 투입하기로 했다며, 구조대원들의 안전 확보에도 각별히 주의를 기울이겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 태안해양경찰서)