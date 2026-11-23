<앵커>



중재국을 사이에 둔 미국과 이란의 협상이 성과를 내지 못한 가운데, 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의가 불발되면 새해에 추가 군사 공격에 나설 수 있다고 경고했습니다. 이란 측이 항상 말만 한다면서 시간만 끌고 있다고 몰아세웠습니다.



뉴욕 김현우 특파원의 보도입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 폭스뉴스와 인터뷰에서 이란이 협상은 미루면서 미국을 향한 태도는 더 강경해졌다고 말했습니다.



중간선거 전보다 더 공격적이라며, 이란 당국자들은 항상 말만 한다, 전문 탭 댄서들이라고 몰아세웠습니다.



이란이 실질적인 합의 없이 시간만 끌고 있다는 불만을 드러낸 것으로 풀이됩니다.



그러면서 합의에 이르지 못하면 새해 이후 추가 군사 공격을 지시할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다.



또, 이란이 미국의 해상 봉쇄를 뚫으려 한다면 그렇게 하기를 바란다며, 다른 해군처럼 모두 바다 밑바닥에 있게 될 거라고 압박 수위를 높였습니다.



트럼프 대통령은 하루 전 인터뷰에서도 이란과 영구적인 합의를 하겠다며 누구도 핵무기를 갖도록 놔두지 않겠다고 강조한 바 있습니다.



미국과 이란은 지난 9월 뉴욕 유엔총회를 계기로 중재국을 통해 의견을 서로 주고받았지만, 협상은 이후 뚜렷한 진전이 없는 상태입니다.



이런 상황에서 그동안 종전 협상을 중재해 온 카타르 대표단이 현지시간 지난 20일 밤 테헤란을 찾아 이란 측과 2시간가량 대화를 나눴습니다.



[솔레이만/테헤란 시민 : 공화당이 중간 선거에서 진 만큼, 트럼프는 전쟁에서 승자로 보일 수 있는 합의를 원할 겁니다.]



로이터 통신은 이란 외무차관이 협상 재개 여부를 중재국들과 논의하고 있다고 전했습니다.



(영상편집 : 조무환)