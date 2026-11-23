<앵커>



젠슨 황 엔비디아 전 CEO의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황이 임원으로 활동했던 회사가 엔비디아 칩이 중국으로 흘러들어간 과정에 어떤 역할을 했는지 구체적으로 드러나고 있습니다. 캄보디아 범죄 조직도 여기에 관여했다는 증언이 나왔습니다.



여현교 기자입니다.



<기자>



싱가포르에 등록된 데이터센터 업체 '메가스피드'.



앨리스 황이 한때 임원으로 이름을 올렸던 회사입니다.



영국 파이낸셜타임스는 이 회사가 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌리는 통로 역할을 했다고 보도했습니다.



미국이 첨단 AI칩의 중국 수출을 막으면서 엔비디아 칩을 대량으로 사려면 회사 경영진과 주요 소유주가 중국인이 아니라는 것을 증명해야 합니다.



메가스피드는 대외 임원으로 앨리스 황을 내세워, 중국 서버업체 인스퍼의 미국 자회사로부터 엔비디아 칩이 들어간 장비를 사들였습니다.



이 회사의 말레이시아 자회사가 1년 동안 들여온 장비 물품만 46억 달러, 우리 돈 6조 원이 넘습니다.



여기 포함된 반도체 상당수가 동남아를 거쳐 중국 암시장으로 흘러들어 갔고, 원가의 몇 배에 팔린 것으로 알려졌습니다.



칩을 중국으로 들이는 마지막 과정에서는 미국이 온라인 사기와 돈세탁 혐의 등으로 제재했던 캄보디아 범죄조직 '프린스그룹'이 관여했다는 증언도 나왔습니다.



그룹의 2인자로 지목된 중국인 후샤오웨이가 이 과정에서 일부 역할을 맡았다는 것입니다.



프린스그룹은 의혹을 부인했습니다.



엔비디아도 지난해 메가스피드와의 거래를 차단했다고 밝혔습니다.



미국 정부는 엔비디아가 수출 통제를 제대로 지켰는지 따져 보겠다는 입장입니다.



[하킴 제프리스/미국 민주당 하원 원내대표 : 미국 최첨단 기술이 중국 공산당으로 흘러가 미국인들을 위험에 빠뜨렸을 가능성이 있습니다. 용납할 수 없는 일입니다.]



스콧 베선트 재무장관은 지난 15일 엔비디아에 수출 통제 지침을 입증할 자료를 열흘 안에 내라고 요구했습니다.